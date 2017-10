Z experimentu je trend: babyboom poslal děti do stavebních buněk

Na první pohled to může znít trochu nemístně. Přebytek dětí, pro než nejsou místa ve školkách, se začíná řešit jejich přesunem do stavebních buněk. Od roku 2009 bylo touto technologií postaveno v Česku už zhruba 70 mateřských a základních škol. Jakákoliv negativní konotace ale není na místě. Technologie musejí splňovat nejpřísnější kritéria a například v sousedním Německu je to poměrně běžný trend.