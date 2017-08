Velká Kraš chce těžit křišťál. U obce na Jesenickou ho jsou tuny

Z dokumentace EIA vyplývá, že Velká Kraš ve svých plánech počítá s roční těžbou 5000 tun křemene, přičemž získáno má být 25 tun drahokamů. Celkové množství vytěženého nerostu v plánech činí 67 tisíc tun, z toho na drahé kameny připadá 335 tun. Mluvčí Českého báňského úřadu Bohuslav Machek dnes řekl, že obvodní báňský úřad dobývání drahého kamene povolil. Rozhodnutí ale ještě nenabylo právní moci.

O variantách těžby by měli na začátku září jednat zastupitelé Velké Kraše, která o obnově dobývání křišťálu uvažuje 15 let. „Čekáme na nabytí právní moci rozhodnutí báňského úřadu,“ řekla dnes starostka Velké Kraše Vlasta Kočí. Zastupitelům budou poté podle Kočí předloženy základní informace k možnostem těžby křišťálu. Ve hře je varianta, že obec bude těžit a zpracovávat křišťál vlastními silami i spolupráce s investorem, který by náročný projekt pomohl financovat. Těžba křišťálu by mohla výrazně zvýšit příjmy rozpočtu Velké Kraše, ve které žije zhruba 900 obyvatel.

Křišťál Křišťál se používá ve šperkařství, v laserové technice a radiotechnice, pro výrobu optických přístrojů a ve sklářském průmyslu. Často zdobí sbírky nerostů. Polodrahokam záhněda, který je zabarvený příměsí hliníku, sodíku a lithia, nachází uplatnění ze zlatnickém průmyslu.

Většina schváleného dobývacího prostoru je zalesněna. Těžba má zabrat 0,6 hektaru lesního pozemku. Kvůli těžbě křemene a drahokamů vznikne na ploše 0,3 hektaru jáma s průměrnou hloubkou 15 metrů, na jejíž místě v budoucnu zřejmě vznikne vodní plocha. Krystaly křišťálu mají být v dobývacím prostoru po odstřelu vybírány ručně a poté odváženy ke zpracování do úpravny v obci.

