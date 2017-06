V prvním čtvrtletí vyjelo do ciziny přes 700 tisíc Čechů. Meziročně o 38 procent více

Mezi nejvíce poptávané destinace patří Chorvatsko, Slovensko, Španělsko a Řecko. Pozitivně se vyvíjí i prodeje zájezdů zejména do Egypta. „Mezi úspěšné destinace ale patří s velkým růstem prodeje zájezdů Bulharsko, kde je téměř o 15 procent vyšší, Spojené arabské emiráty a Maďarsko. Turecko je vyhledávané zejména v last minute nabídkách. Ta se očekává pro letošní sezonu méně pestrá, oproti předchozím letům, a to zejména na výběru i jednotlivých destinací,“ uvedl místopředseda asociace Jan Papež.

Podle cestovního portálu Invia.cz je nejvyšší vyprodanost zájezdů na první týden v červenci, kdy jsou dva státní svátky a řada lidí si proto vzala volno. „Termín z kraje letních prázdnin je nejvýhodnější pro rodiny s dětmi. Dětem skončily školní povinnosti, rodiče zase ocení, že ušetří dny dovolené,“ řekl marketingový ředitel portálu Michal Tůma.

Cestujete autem do Chorvatska? Přečtěte si, jakým chybám se vyhnout

Trendy letošní dovolenkové sezony se projevují také během prvního červencového týdne. Mezi další populární destinace tak patří Bulharsko nebo Španělsko, velký zájem mají Češi také o dovolenou v Egyptě, Turecku a Tunisu. Právě zájezdy do těchto destinací jsou tak v termínu 3. až 9. července vyprodané.

„Letenky z Čech do populárních destinací jsou z velké části vyprodané. Zájemci o dovolenou na poslední chvíli ale mají šanci sehnat letenky z Bratislavy. Volné ubytovací kapacity lze pak ve většině zemí sehnat, výběr však bude velmi omezený,“ dodal Tůma.

Podle statistiků roste zájem i o dovolenou v tuzemsku. V první čtvrtletí se ubytovalo v hromadných zařízeních téměř o 400 tisíc více návštěvníků.

Dále čtěte: