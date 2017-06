V Londýně byly evakuovány tisíce lidí kvůli hořlavému obložení výškových domů

Obyvatelé evakuovaných domů mluví o vzteku i strachu kvůli opatření, které se týká téměř 4000 lidí. Původně mělo být v Camdenu vyklízeno na 800 bytů v pěti bytových domech, později ale byl jeden blok ušetřen a obyvatelé se mohli vrátit. Podle zdůvodnění úřadů je menší a má „několik jiných konstrukčních prvků“.

Camdenská radnice uvedla, že z pěti uvedených domů bude sundána nevyhovující tepelná izolace, která přispěla k rychlému šíření požáru, místo aby oheň zastavila. Obavy jsou ale kromě toho spojené i s izolací plynového potrubí vedeného do bytů a s protipožárními dveřmi.

Ministerstvo pro obce a místní správu dnes sdělilo, že protipožárním testům v Anglii neprošlo obložení 27 výškových domovních bloků. Jde o údaj z oblasti vymezené Londýnem, Manchesterem a Plymouthem.

Evakuace začala už v pátek večer

Evakuace 650 bytů čtyř bytových bloků proběhla ještě v pátek večer. Odejít však odmítlo 83 obyvatel. Starostka Camdenu Georgia Gouldová k tomu poznamenala, že tento problém musejí vyřešit hasiči.

Michelle Urquhartová, která bydlí v jednom z domů, kde byla nařízena evakuace, uvedla, že ji místní úřady ve čtvrtek informovaly o tom, že se situace řeší. Další obyvatelka evakuovaného domu Shirley Philipsová řekla, že byla nucena dům evakuovat bez upozornění. „Proč s evakuací čekali do osmi do večera? Kam si myslí, že máme jít?,“ dodala.

Televizní stanice Sky News zveřejnila rozhovor s evakuovaným vozíčkářem Abdulem. Ten řekl, že pro něj nebylo zajištěno lůžko v hotelu a musí spát na nafukovací matraci.

Takto prý vypadá ubytovací středisko

Scene inside leisure centre where dozens of beds laid out for evacuees. Shot by a resident who's "dreading" prospect of night here. #CAMDEN pic.twitter.com/hjOp3NWdyf

Obecní rada Camdenu sdělila, že pro evakuované zatím zajistila 270 hotelových pokojů. Kromě toho byla pro příjem těchto lidí vytvořena dvě nouzová střediska. „Nabádáme tyto obyvatele, aby, pokud mohou, pobývali u přátel nebo příbuzných. U koho to nebude možné, zajistíme ubytování,“ citoval sdělení radnice zpravodajský web BBC.

Britská premiérka Theresa Mayová na twitteru sdělila, že je myšlenkami u evakuovaných. Sdělila, že bude nadále spolupracovat s místními úřady na zajištění bezpečnosti obyvatel.

It is our job to show we are listening and that we will stand up for the people of Grenfell Tower. My full statement https://t.co/U19do3Ccec