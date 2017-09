V Barceloně panuje napjatý klid, lidé střeží volební místnosti

Situaci pozorně sleduje prakticky celá Evropa, neboť pokud by referendum mělo vysokou účast a vyznělo ve prospěch nezávislosti, mohlo by to povzbudit další regiony s odštěpeneckými myšlenkami, poznamenala dnes agentura AP.Podle agentury AFP poslala španělská vláda do Katalánska na 10 tisíc policistů a příslušníků civilní gardy. Katalánská regionální policie vydala prohlášení, podle něhož jsou lidé shromáždění ve volebních místnostech povinni opustit je do nedělního rána. Jak bude 17 tisíc regionálních policistů postupovat v případě neuposlechnutí tohoto příkazu, bude podle agentury AP pro osud referenda klíčové.

Katalánský premiér Carles Puigdemont v noci na dnešek ukončil kampaň před referendem provoláním, že hlasování dá občanům regionu právo na celosvětové uznání. Referendem Katalánci potvrdí své odhodlání „kráčet vpřed se svrchovaností a důstojností, které jim měly být upřeny“. Katalánci podle Puigdemonta už nyní porazili „autoritářskou vládu, která nechtěla dopustit, aby se přiblížil tento okamžik“.

List El País dnes napsal, že katalánská vláda se všemožně snaží vyvolat zdání normálnosti. V pátek oznámila, že oprávnění hlasovat má 5,343 358 Katalánců a že v neděli plánuje otevřít 2315 volebních místností, z toho 207 v Barceloně. Na zajištění hladkého průběhu hlasování se má podílet 7235 dobrovolníků.

Rodiče, jejich děti a aktivisté se po noci strávené ve školách určených k hlasování začali věnovat nejrůznějším aktivitám. V zamýšlených hlasovacích místnostech se tak konají cvičení jógy, filmové projekce a pikniky, informovala AP o snahách podporovatelů referenda zabránit policii v uzavření prostor.

Katalánská vládnoucí separatistická koalice se zavázala, že pokud se většina v referendu vysloví pro odtržení, vyhlásí nezávislost na Španělsku do 48 hodin. Zatím ale vzhledem k nepřehledné situaci není jasné, zda obyvatelé Katalánska vůbec budou mít možnost vhodit hlasovací lístky do připravených uren, napsala AFP.

Katalánské referendum by mohlo posílit separatistické tendence na evropském kontinentu a nadělat další starosti Evropské unii, upozornila AP. Hnutí usilující o nezávislost existují například ve Skotsku, Vlámsku nebo na Faerských ostrovech, které jsou autonomní součástí Dánska, připomíná agentura.

Většina evropských lídrů dosud odmítala veřejně zaujmout stanovisko ke katalánské otázce a nechce podpořit ani separatisty, ani španělského premiéra Mariana Rajoye a jeho tvrdý postup s cílem referendum znemožnit, podotkla AP.

Například předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani ale tento týden poměrně jednoznačně podpořil španělskou vládu, když uvedl, že „na právní úrovni má Madrid pravdu“. Španělskému premiérovi vyjádřil podporu i francouzský prezident Emmanuel Macron. „Mám důvěru v odhodlání Mariana Rajoye chránit zájmy celého Španělska,“ řekl na okraj tallinnského summitu EU.

Dokonce i skotská premiérka Nicola Sturgeonová prohlásila, že je „zcela legitimní, že se Španělsko staví proti nezávislosti Katalánska“. Na druhou stranu ale zdůraznila, že právo na sebeurčení je důležitá mezinárodní zásada, která by měla být respektována v Katalánsku i kdekoli jinde.

