Ukrajina pod palbou hackerů. Útoky hlásí i firmy ze západní Evropy

„V tuto chvíli policie zaznamenala 22 hlášení o napadení osobních počítačů. Útoky ohlásily jak státní, tak soukromé instituce, mezi nimi i jeden z mobilních operátorů,“ oznámil na svém facebooku mluvčí ukrajinské policie Jaroslav Trakalo. Podle agentury Interfax-Ukrajina hackeři požadují výkupné v bitcoinech. Podniky se kvůli ochraně odpojují od internetu.

Šéf ukrajinské bezpečnostní rady Oleskandr Turčynov z rozsáhlého útoku na ukrajinské instituce obvinil Rusko. Podle něj první analýzy hackerského zásahu obsahují „ruské otisky prstů“.

Podle poradce ukrajinského ministra vnitra Antona Heraščenko počítače nakazila modifikovaná verze vyděračského viru WannaCry. Ve většině případů se prý šířil e-mailem, který zasažení obdrželi už před několika týdny. „Dnes můžeme říci, že útok se připravoval nejméně měsíc,“ napsal Heraščenko na svém facebooku.

„Národní banka Ukrajiny varovala finanční sektor před hackerským útokem neznámým počítačovým virem. Byl proveden zvenčí na několik ukrajinských bank a podniků ze soukromého i státního sektoru,“ oznámila centrální banka s tím, že posílila bezpečnostní opatření. Ujistila zároveň, že bankovní infrastruktura je před útokem hackerů náležitě chráněna, útoky by tedy měly být odraženy. Kyjevské letiště i státní železniční podnik uvedly, že i přes hackerské útoky pokračují v normálním provozu.

Podle agentury TASS se terčem útoku stala i společnost Rosněfť. Ruská ropná jednička musela kvůli silnému hackerskému útoku na své servery přejít na rezervní systém řízení, těžbu ropy ale nezastavila. „Hackerský útok mohl způsobit vážné škody, ale díky tomu, že firma přešla k záložnímu systému řízení výrobních procesů se těžba nezastavila,“ uvedl podnikový mluvčí. Kontroly systému provádí i ruská pobočka české skupiny Home Credit kvůli „nestandardní aktivitě na síti“. Podle mluvčího firmy weby ruských poboček přestaly fungovat.

Útoky hlásí i západní firmy

Kybernetické útoky dnes kromě ukrajinských a ruských podniků hlásí rovněž firmy ze západní Evropy. Dánský provozovatel lodní přepravy A.P. Moller-Maersk v důsledku útoku zaznamenal výpadek počítačového systému. Oběťmi hackerů se staly rovněž britská reklamní společnost WPP či francouzský dodavatel stavebních materiálů Saint Gobain.

„Zasáhlo to všechny oblasti našeho podnikání, a to doma i v zahraničí,“ uvedl podle agentury AP mluvčí společnosti Maersk. Technické problémy v různých regionech hlásí nadnárodní potravinářský koncern Mondelez International, není však jasné, zda je to rovněž důsledek kybernetického útoku.

