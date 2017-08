Tusk znovu u výslechu. Podle Kaczyńského se má bát

„Loajálně jsem řekl (německé kancléřce Angele) Merkelové, že s Donaldem Tuskem to může dopadnout různě - aby na to brala zřetel, pokud ho podporuje (jako kandidáta) na předsedu Evropské rady. Nevzala to na vědomí,“ prohlásil Kaczyński. Zdůraznil současně, že polské zákony se na Tuska vztahují jako na každého občana.

Expremiér je vyslýchán na prokuratuře již podruhé, tentokráte se má výslech týkat pochybení při pitvách obětí smolenské katastrofy; dodatečně se totiž přišlo na záměnu těl v rakvích.

„Rodinám zakázali otvírat rakve a k tomu musely být nějaké důvody. A důvodem bylo, že se báli skandálu, protože by zatížil polsko-ruské vztahy. Udržování dobrých vztahů za každou cenu - navzdory tak strašlivé události - mělo posloužit k tomu, aby se Donald Tusk stal někým velmi důležitým v EU,“ tvrdil Kaczyński a dodal, že případný konflikt s Ruskem by Tuskovi zmařil šance na získání nejdůležitějšího křesla v unii, ze kterého ovšem „Polsko naprosto nic nemá“, a tak jde jen o „projev úplné privatizace politiky“.

Tusk podstoupil osmihodinový výslech na prokuratuře již 19. dubna. Podrobnosti sdělit nesměl, nicméně zdůraznil, že „celá záležitost má mimořádně politický charakter“.

Tusk také v dubnu nevypovídal jako podezřelý, pouze jako svědek. Nicméně mnozí jeho předvolání k výslechu považovali za součást očividné snahy polské vlády a šéfa PiS Kaczyńského zdiskreditovat Tuska jako politického soupeře spojováním s různými skandály.

Prokuratura je v Polsku podřízena ministru spravedlnosti, který plní roli generálního prokurátora.

Předvolání k výslechu přišlo záhy po zvolení Tuska šéfem Evropské rady, kterému se Kaczyński prostřednictvím premiérky Beaty Szydlowé usilovně, ale marně snažil zabránit. Chystané Tuskovo potupení předvoláním k výslechu se ale podle opozičních médií zvrtlo v demonstraci, když na varšavském nádraží Tuska na jaře vítaly stovky stoupenců mávajících vlajkami EU.

