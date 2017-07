Tillerson: USA zesílí tlak na Severní Koreu kvůli raketovým testům

Tillerson oznámil, že USA zesílí tlak na KLDR, aby se zodpovídala z testování rakety. Zároveň dodal, že jakákoliv země, která nedodržuje sankce OSN vůči KLDR, nechává na svém území pracovat Severokorejce, či nějakým způsobem ekonomicky nebo vojensky pomáhá KLDR, „pomáhá nebezpečnému režimu“.

Krátce nato přišlo také vyjádření amerického ministerstva obrany. „Jsme nadále připraveni před hrozbou KLDR bránit sami sebe a naše spojence a použít přitom širokou škálu dovedností,“ řekla mluvčí Pentagonu Dana Whiteová.

Americká armáda uvedla, že spolu s Jihokorejci v reakci na čin KLDR odpálila v jihokorejských vodách americké taktické balistické střely s krátkým doletem (ATACMS).

Severní Korea v úterý oznámila, že vůbec poprvé úspěšně vyzkoušela mezikontinentální balistickou raketu. Otestovaná raketa může podle některých analytiků být schopna zasáhnout Aljašku. Pchjongjang tvrdí, že nyní je schopen zasáhnout prakticky jakékoliv místo na Zemi. Podle agentury AFP severokorejský diktátor Kim Čong-un testování mezikontinentální balistické rakety označil za „dárek americkým bastardům“.

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea.....