Střelba v Las Vegas si vyžádala 50 mrtvých a přes 400 zraněných. Útočník byl zneškodněn

Policie střelce dopadla a zneškodnila ve 32. podlaží hotelu Mandalay Bay, odkud vycházela střelba na účastníky koncertu country hudby. Ten se konal pod širým nebem na druhé straně bulváru Strip, který je lemován hotely, kasiny a mnoha kluby. Střelec podle místního šerifa Josepha Lombarda vypálil stovky výstřelů z hotelového pokoje.

Policie rovněž pátrá po ženě asijského původu jménem Mari Lou Danleyová, která se s podezřelým v hotelu ubytovala. Policie zveřejnila její fotografii, Lombardo ale řekl, že muž střílel sám. Potvrdil, že se ukázaly jako nepravdivé zprávy o střelbě na dalších místech bulváru Strip.

„Vyšetřování pokračuje, s jistotou ale víme, že pachatel je mrtev a že už nepředstavuje hrozbu,“ řekl šerif.

Policie zasahovala v hotelovém komplexu

Mezi oběťmi střelby jsou pravděpodobně i policisté, kteří byli mimo službu a byli mezi návštěvníky třídenního festivalu country hudby. Lombardo upřesnil, že zraněni byli dva policisté, přičemž stav jednoho z nich je kritický.

Na místě vypukla panika

Podle mluvčí českého ministerstva zahraničí Ireny Valentové zatím není potvrzeno, zda jsou mezi oběťmi i cizinci, respektive čeští občané.

Televize Fox News uvedla, že v době zahájení střelby v neděli kolem 22:45 místního času měl vystoupení zpěvák Jason Aldean. Z amatérských záběrů na internetu je slyšet, že koncert ještě několik sekund pokračoval i poté, co bylo jasně slyšet střelbu z automatické zbraně. Zpěvák i další umělci jsou podle televize CNN v pořádku.

„Začalo to jako zvuk rozbitého skla. Dívali jsme se kolem sebe, abychom zjistili, co se děje. O několik minut později bylo slyšet ra-ta-ta-ta. Mysleli jsme, že to je ohňostroj nebo petardy. A pak jsme si uvědomili, že ne, že to je střelba,“ řekla CNN jedna z návštěvnic koncertu Monique Dekerfová. Mezi jednotlivými salvami byly jen krátké přestávky, během nichž pachatel patrně měnil zásobníky nebo zbraně.

Svědci popisují masakr

Přeživší útoku v Las Vegas popsali, že první výstřely vnímali jako ohňostroj, a na útěk se tak většina z nich dala až se zpožděním.

„Všude lítaly kulky,“ řekl svědek televizi KSNV-TV pět minut po incidentu. „Všichni utíkali, kulky se všude odrážely. Stříleli odněkud seshora a vyprazdňovali jeden zásobník za druhým,“ dodává. Dále mluví o „stovkách“ výstřelů a pro hustotu střelby je přesvědčen, že střelců muselo být víc.

„Střelba neustávala,“ líčí CNN masakr Christina, žena středního věku, jež na koncert přišla s manželem. „Všichni křičeli 'k zemi', takže jsme leželi jeden přes druhého a pokoušeli se dostat ven,“ popisuje incident. „Jakmile jsme ze sedaček zalehli na zem, ležel tam nějaký střelený muž. Byl celý od krve a v bezvědomí. Jeden z mých přátel mu pomáhal. Vzali jsme ho a utíkali jsme pryč. Lidé se schovávali pod sedačkami, za sloupky, kdekoli to šlo. Všichni nám říkali, ať běžíme, co nám nohy stačí,“ rozvádí.

Na jednom z prvních videí, která kolovala na sociálních sítích, natočil profesionální hráč pokeru Dan Bilzerian sebe samého, jak z koncertu utíká. V rozrušení nevybíravou mluvou na záznamu popisuje, že dívka vedle něj dostala přímý zásah do hlavy.

Jake Freedman popsal televizi Skynews, co pozoroval ze 64. patra nedalekého hotelu. „Viděli jsme, jak stovky lidí utíkají a k zemi padají těla… Přímo před našima očima probíhal masakr,“ uvedl Freedman. „Před pódiem, které bylo profesionálně nasvícené, ležely na zemi desítky a desítky těl,“ dodává.

„Lidé zcela propadli hysterii,“ řekl Skynews jeden z prodavačů, který měl stánek na festivalu. „Nevěděli jsme kam jít, kam utéct,“ dodává. „Viděli jsme spoustu raněných. Ti, co mohli, pomáhali. Vynášeli ven zakrvácené lidi. Ambulance v tu chvíli ještě nedorazily, a tak raněné nakládali do všech aut, co přišla pod ruku,“ uzavírá stánkař.

Střelba v Las Vegas je nejhorší v dějinách USA Nejméně 50 mrtvých (2. října 2017) - Nejméně 50 mrtvých a na 200 zraněných si vyžádala střelba v Las Vegas. Střelcem byl místní občan, kterého policie dopadla a zneškodnila ve 32. podlaží hotelu, odkud vycházela střelba na účastníky koncertu country hudby. 49 mrtvých (12. června 2016) - Střelba v gay klubu v Orlandu na Floridě si vyžádala 50 mrtvých včetně útočníka a 53 zraněných; FBI útočníka identifikovala jako devětadvacetiletého amerického občana Omara Mateena, který se narodil v USA, jeho rodiče jsou ale z Afghánistánu. Jedná se o střelbu s největším počtem obětí v historii USA. 32 mrtvých (16. dubna 2007) - Při střelbě ve Virginském polytechnickém institutu vraždil třiadvacetiletý student z Jižní Koreje Čo Sung-hu. Střelec poté spáchal sebevraždu. 27 mrtvých (14. prosince 2012) - Na základní škole v Newtownu postřílel dvacetiletý Adam Lanza 20 dětí ve věku šest až sedm let a šest dospělých. Předtím zastřelil svou matku v jejich rodinném domě a nakonec sebe. 13 mrtvých (3. dubna 2009) - Střelba ve středisku pro imigranty v Binghamtonu v americkém státě New York. Pachatel, naturalizovaný imigrant z Číny, se zastřelil. 13 mrtvých (5. listopadu 2009) - Masakr na základně americké armády v texaském Fort Hoodu měl na svědomí major a armádní psychiatr Nidal Malik. V roce 2013 byl odsouzen k trestu smrti. 13 mrtvých (20. dubna 1999) - Dva osmnáctiletí mladíci vešli do střední školy Columbine na předměstí Littleton amerického města Denver a palbou do studentů a profesorů ve školní knihovně usmrtili 13 lidí a 20 osob zranili, některé těžce; poté spáchali sebevraždu. 12 mrtvých (2. prosince 2015) - Střelba v budově úřadu sociálních služeb v kalifornském městě San Bernardino, za níž byl odpovědný radikál Syed Farook se svou ženou. Oba při přestřelce zahynuli. 12 mrtvých (19. července 2012) - Maskovaný střelec James Holmes při premiéře nového filmu o Batmanovi Temný rytíř povstal postřílel v kině na předměstí Denveru v Coloradu 12 lidí. Holmes byl odsouzen na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění.

12 mrtvých (16. září 2013) - V budově amerického vojenského námořnictva ve Washingtonu střílel bývalý příslušník záloh vojenského námořnictva Aaron Alexis (34). Policie ho zabila.



