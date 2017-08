Stehlík způsobil škodu půl milionu, trest nedostal díky Klausově amnestii

Stehlík byl obviněn v roce 1996 spolu se synem Markem a Lubošem Pejpou. Policisté mu dávali za vinu, že neodvedl 25 milionů korun na zdravotní pojištění zaměstnanců a daň ze mzdy. Podle obžaloby místo toho peníze použili pro podnikatelské nebo osobní aktivity. Další bod obžaloby ho vinil z toho, že poskytovali firmě Bohemia Art bezúročné půjčky, čímž ocelárny utrpěly škodu kolem 67 milionů korun. Podle verdiktu soudu tyto skutky nebyly trestným činem, zproštění obžaloby v těchto bodech navrhoval i státní zástupce.

Další škoda zhruba 117 milionů podle obžaloby vznikla údajně kvůli neoprávněnému převodu majetku oceláren do nově založené společnosti Poldi Steel, jelikož privatizace nikdy nebyla dokončena. V tomto bodě soud uznal Stehlíka vinného, úmyslně způsobenou škodu ale mnohonásobně zmenšil, protože nevznikla škoda v souvislosti s pronájmem tohoto majetku nebo pronajatým majetkem. Soudkyně Naděžda Bittnerová při zdůvodnění rozsudku uvedla, že Stehlík postupoval v úzké součinnosti se svým synem Markem i Pejpou.

„Ty zprošťující výroky, zaplať pánbůh, že je soud vynesl, ale výrok o tom, že bylo trestným činem založení akciové společnosti Poldi Steel, tak to samozřejmě vůbec nepřijímám,“ řekl novinářům Stehlík, který měl kravatu ozdobenou sponou s logem slavné kladenské firmy. Soudní proces označil za úžasný. „Jsem v šoku, že se to mohlo vůbec konat, ale skončilo to na půli cesty,“ dodal Stehlík. Uvedl také, že chce dosáhnout toho, aby před soudem vypovídali ti, kteří krach firmy zavinili.

Vladimír Stehlík v Poldi Stehlík se do kladenských hutí dostal v roce 1993, kdy výroba stála a vláda udělala urychlenou privatizaci firmy. Stehlíkova firma Bohemia Art zvítězila v obálkové soutěži, když za 66 procent akcií nabídla 1,75 miliardy korun. Všechny peníze však nikdy nezaplatila. Výsledkem byl nakonec Stehlíkův odchod, části holdingu se postupně dostaly do konkurzu a zastavily výrobu.



V dalších letech se do opuštěných hal výroba vrátila, byť v menším měřítku. Nyní se zbývající část Poldi opět kvůli dluhům potýká s problémy. Podnik už měsíce nevyrábí, soud nedávno povolil reorganizaci.

Vleklou kauzu nejprve téměř deset let vyšetřovala policie. Soudy obžalobu mají od roku 2005. Kvůli Stehlíkovu zdravotnímu stavu justice vyčlenila jeho část k samostatnému projednání. V roce 2008 těžká choroba stíhání dočasně přerušila. V mezičase paralelně stíhaný Pejpa zemřel a v případě Marka Stehlíka se uplatnilo amnestijní rozhodnutí tehdejšího prezidenta Václava Klause. Amnestie se týkala také Vladimíra Stehlíka, jenž ale trval na projednání obžaloby.

