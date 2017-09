Spolupráce s Libyjci funguje. Počet migrantů ve Středozemí klesl o více než polovinu

Do Evropy se od začátku letošního roku dostalo přes Středozemní moře 134.549 migrantů a uprchlíků, dalších nejméně 2654 jich při pokusu dosáhnout evropských břehů zemřelo. Informovala o tom dnes Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Meziročně je tak počet příchozích nižší o více než polovinu. Ve stejném období loni, respektive od 1. ledna do 24. září 2016, do Evropy doplulo 302.175 migrantů a nejméně dalších 3557 během cesty přes moře utonulo.