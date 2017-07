Soud zprostil Halu viny. Bývalý úředník ŘSD prý stát nepoškodil

Kromě Haly jsou obžalováni Tomáš Moc, Michal Souček a Radomír Vybíral. Podle státního zástupce nechtěli umožnit, aby na dálničním odpočívadle mohl podnikat někdo jiný. Na základě posudku posledního obžalovaného, znalce Ladislava Frgala, muži údajně připravili nevýhodné smlouvy.

Hala je podle obžaloby podepsal v roce 2010, kdy už ale nebyl výkonným ředitelem státní firmy. Podle obžaloby Hala za tuto službu přijal od Vybírala úplatek a zařídil, aby se na smlouvy dostala potřebná razítka a aby byly dokumenty uloženy v ŘSD. Státu prý vznikla škoda zhruba 3,3 milionu korun.

Všichni obžalovaní to ale odmítají. Hala dnes zopakoval, že si podpis smluv nevybavuje. Nevyloučil to, že je mohl podepsat po odchodu z funkce výkonného ředitele při dodělávání administrativy z předchozího období. Upozornil ale na to, že jde o běžný postup. Smlouvy jsou navíc podle něj v pořádku a není na nich nic podezřelého.

Už dříve totiž exředitel uvedl, že podnikatelé před uzavřením smluv žádný nájem neplatili. Poté naopak zaplatili určitou částku zpětně a nově začali platit pravidelné nájemné, které je dva a půlkrát vyšší než cena v místě obvyklá. Žádná škoda tak státu nevznikla.

„Je zřejmé, že nemohlo dojít ke vzniku žádné škody,“ souhlasil dnes předseda trestního senátu Dušan Doubek. Na tom, že cena ve smlouvě převyšovala výši obvyklého nájemného, se totiž shodly i další posudky. „Provedeným dokazováním nebylo prokázáno, že by jednáním obžalovaných byla způsobena jakákoliv škoda,“ uvedl soudce.

Stejně se podle něj neprokázalo, že by Hala přijal úplatek. „V průběhu hlavního líčení nebyl předložen jediný důkaz, že by někdo předal nebo převzal úplatek,“ dodal.

Hala dnes uvedl, že celá kauza kolem ŘSD je účelově vytvořena tak, aby ho kriminalizovala. Hala byl už v minulosti obviněn ve dvou případech, týkajících se pronájmu odpočívadel u obcí Klimkovice a Vrážné, Nejvyšší státní zastupitelství stíhání Haly a dalších zrušilo.

