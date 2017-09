Soud propustil z vazby podnikatele Ježka z kauzy ROP Severozápad

Soud vyhověl Ježkově žádosti o propuštění. Ve vazbě byl od loňského prosince. Krátce po rozhodnutí a vypořádání formalit podnikatel, který býval považován za vlivného člena ODS, opustil budovu soudu. Ještě předtím poděkoval. „Chtěl bych poděkovat soudci, hlavně obhajobě a chtěl bych poděkovat i státnímu zástupci, že jsem konečně po devíti měsících doma. Jinak bych chtěl říct, že se cítím nevinný a dokážu to,“ řekl Ježek. O tom, jak pobyt ve vazbě snášel, mluvit nechtěl. „Nebudu se k tomu ani vyjadřovat, protože ten, kdo to nezažil, to nedokáže ani pojmenovat,“ doplnil Ježek.

Dozorující státní zástupce Tomáš Minx nechtěl rozhodnutí soudu komentovat. „Obraťte se na advokáta pana Ježka,“ řekl Minx. Podle Kise stanovil soud Ježkovi pro pobyt na svobodě řadu podmínek. „Mezi ně patří dohled úředníka probační a mediační služby, být kontaktní na konkrétním telefonním čísle. Byla přijata záruka za vazbu, to znamená peněžitá záruka ve výši 15,8 milionu. Musí odevzdat pas a musí se zdržet kontaktu s konkrétní osobou,“ uvedl Kis. Tím člověkem je prý Petr Kušnierz, který si odpykává v souvislosti s ROP Severozápad sedmileté vězení.

ROP Severozápad Kauza se týká evropských dotací v Ústeckém a Karlovarském kraji. Mezi dalšími obviněnými jsou i politici nebo vysocí úředníci. Obvinění čelí 26 lidí. Je mezi nimi řada politiků z Ústeckého a Karlovarského kraje. Mezi nimi například bývalá hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová (dříve ČSSD), bývalý krajský předseda ČSSD Arno Fišera, ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala. Naposledy kriminalisté obvinili poslance Josefa Novotného (za ČSSD) a Jaroslava Borku (KSČM).

Ježek má kvůli trestnímu stíhání obstavené pozemky i bankovní účet. Na peněžitou záruku si podle Kise musel půjčit. „Nejedná se o peníze jeho, částečně poskytla na peněžitou záruku peníze jeho matka a část si půjčila jeho manželka z obchodní společnosti,“ doplnil Kis.

Policie ho společně s ostatními stíhá kvůli poškození finančních zájmů Evropské unie, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, účast na organizované zločinecké skupině, zneužití pravomoci, porušení povinnosti při správě cizího majetku a podplácení.

Za jednoho z hlavních hybatelů údajných machinací v ROP Severozápad označil Ježka právě bývalý ředitel úřadu Kušnierz. Média přinesla informaci, že Ježek byl označován za pana Velkomožného. „Nikdy to nebylo řečeno, jenom jednou jsem si to přečetl. To jsou všechno podle mě výmysly. Ale říkám, že k tomu nic říkat nebudu. Všechno se ukáže až u toho procesu,“ dodal Ježek.



Rozdělováním dotací v regionu Severozápad se soudy zabývají už řadu let - V roce 2012 soud poslal za úplatky a zneužití pravomoci na 7,5 roku do vězení bývalého ředitele dotačního úřadu Severozápad (Regionální operační program; ROP) Petra Kušnierze. Vrchní soud v Praze v lednu 2014 trest zmírnil na pět let. Podle rozsudku Kušnierz chtěl s pomocí tří přátel získat provize z přidělených dotací. Soud konstatoval, že odsouzení žádali minimálně 1,7 milionu korun a velkou část z toho převzali. Kušnierzovi spoluobžalovaní, tři komplicové a tři žadatelé, dostali od soudu podmíněné tresty. V květnu 2014 Nejvyšší soud zamítl Kušnierzovo dovolání, v listopadu 2014 byl ale podmínečně propuštěn. - V září 2014 se ústecký krajský soud začal zabývat případem ovlivňováním projektů v ROP Severozápad. Loni v březnu Kušnierze poslal nepravomocně na sedm let do vězení. Podmínkami potrestal někdejšího náměstka hejtmanky Ústeckého kraje Pavla Koudu, dalšího exředitele úřadu Pavla Markvarta a úřednici Irenu Kotlanovou. Naopak bývalého právníka úřadu Jana Martinovského a dalšího z ředitelů Petra Vráblíka obžaloby zprostil. - Letos v dubnu Vrchní soud v Praze potvrdil Kušnierzovi sedmiletý trest za ovlivňování dotačních projektů. Koudovi, Markvartovi a Kotlanové potvrdil podmíněné tresty. Část případu, která se kromě Kušnierze a Kotlanové týká Vráblíka, vrátil odvolací senát k projednání ústeckému krajskému soudu. Rozhodnutí je pravomocné. - Při loňském odůvodnění rozsudku nad Kušnierzem soudkyně Kamila Elsnicová naznačila, že obžalovaní nebyli hlavními hybateli dění kolem ROP Severozápad. „Soudu je známo, že ještě nad Irenou Kotlanovou pak stál kromě Koudy, Markvarta ještě Kušnierz, nad Kušnierzem v podobě osob Patrik Oulický, Alexandr Novák, Daniel Ježek. Ti byli styční důstojníci, kteří bohužel rozhodovali o tom, které projekty mají projít a které ne,“ řekla Elsnicová. - V březnu 2014 policie obvinila pět bývalých či současných zaměstnanců ROP Severozápad, kteří podle ní nesou odpovědnost za uzavření statisícových konkurenčních doložek pro exředitele Kušnierze a Markvarta. Doložky jim zajišťovaly 12 měsíčních platů po odchodu z funkcí, úřad jim peníze vyplatil. Obžalováni byli ředitelka ROP Severozápad Jana Havlicová, někdejší předseda výboru a bývalý hejtman Jiří Šulc, exředitel Markvart, bývalý právník úřadu Jan Martinovský a Petr Červinka, který úřad vedl jako pověřený. - Soud také řešil podezření z předražení zakázky Krajské zdravotní na nákup přístrojů. Část obžaloby se týkala nákupu přístrojů za více než 400 milionů korun, na který Krajská zdravotní získala dotaci z ROP Severozápad. Obžalováni byli bývalí i současní manažeři společnosti. Začátkem letošního března ústecký okresní soud pětici bývalých a současných manažerů nepravomocně zprostil obžaloby. - Loni v prosinci policie obvinila 24 lidí z poškozování zájmů EU a dalších trestných činů v souvislosti s ROP Severozápad, škoda dosahuje podle policie 13,9 miliardy korun. Mezi obviněnými jsou podnikatelé i politici, mimo jiné bývalá ústecká hejtmanka Jana Vaňhová, starosta Chebu Petr Navrátil (oba ČSSD), bývalý senátor Alexandr Novák nebo Jiří Červinka. Případ se z velké části opírá o výpověď dvakrát odsouzeného Kušnierze, který předloni začal spolupracovat s policií. Jediným z obviněných, který byl stíhán vazebně, byl podnikatel Daniel Ježek, někdejší vlivný člen ODS. Soud dnes rozhodl o jeho propuštění na kauci. Ježek žádal o propuštění již dříve, koncem června však okresní soud jeho žádost o propuštění zamítl. - Ve vazbě skončil i Alexandr Novák, kterého zadržela německá policie loni 24. prosince na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem. Protože Novák, který má německé občanství, odmítl zjednodušené řízení, musí vrchní zemský soud ve Frankfurtu posoudit přípustnost jeho vydání do Česka. - Letos v květnu policie vydala usnesení o zahájení stíhání dvou poslanců, Josefa Novotného (za ČSSD) a Jaroslava Borky (KSČM), z Karlovarského kraje v kauze machinací s dotacemi z ROP Severozápad. V červnu Sněmovna oba poslance vydala k trestnímu stíhání a v červenci je policie obvinila. V kauze je tak již 26 obviněných. Oba poslanci proti obvinění podali stížnost.



