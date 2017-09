Sídlo bezpečnostní části Galilea v Česku nebude. Chybí potřebné zázemí

GSMC je součástí součástí Agentury pro evropský globální navigační družicový systém (GSA), která sídlí od roku 2012 v Praze. Jedná se o její technickou strukturu, která monitoruje a provádí kroky v oblasti bezpečnostních hrozeb, výstrah a provozního stavu komponent systému, stojí v materiálu pro ministry. „Pro zajištění kontinuity služby je GSMC v současné době umístěno na dvou místech, ve Francii (hlavní) a ve Velké Británii (záložní),“ uvádí zpráva.

Postup, jak se rozhodne o novém sídle GSMC, zveřejnila Evropská komise začátkem srpna. Nové sídlo bude na rozdíl od EBA vybírat samotná komise, nikoliv členské státy EU. „Kritéria Evropské komise jsou velice specifická, co se týče jak časového rámce realizace, tak požadavků kladených na zázemí a dopravu,“ uvádí zpráva. Na základě konzultací ministerstva obrany, dopravy, zahraničí a Národního bezpečnostního úřadu nedisponuje Česko zázemím, které by požadavky splnilo, uvádí ve zprávě Úřad vlády.

Evropský bankovní úřad v Praze? Dobrý nápad, myslí si starosta londýnské City

Zpráva také rekapituluje dosavadní postup ve věci kandidatury o umístění EBA. Česko je přesvědčeno, že plní všechna kritéria komise, což podle země dokládá právě to, že již několik let hostí GSA. Kromě EBA se z Londýna bude stěhovat také Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), o kterou usiluje 19 států včetně Slovenska. Česká republika a Slovensko se na začátku září na setkání vlád dohodly, že se navzájem podpoří.

Konkurencí Prahy jsou Brusel, Dublin, Frankfurt, Lucemburk, Paříž, Vídeň a Varšava. Komise kandidatury nezávazně zhodnotí do 30. září. V říjnu se pak budou posudky zabývat zástupci členských států na půdě Rady EU a o konečném rozhodnutí budou hlasovat v listopadu. Agentury by se měly z britské metropole odstěhovat po brexitu, k němuž by podle unijního práva mělo dojít v březnu 2019.

Zpráva konstatuje, že Česká republika v současnosti propaguje kandidaturu v zahraničí a vede politickou rozpravu o tom, jak nejvhodněji uplatnit preferenční hlasy v několikakolovém hlasování. „Ministerstvo financí se v rámci svých kontaktů podílí na prosazování strategie pro získání sídla EBA do Prahy,“ uvádí materiál.

