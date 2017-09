Rusko zlikvidovalo své poslední chemické zbraně, oznámil Putin

Rusko dnes zlikvidovalo své poslední chemické zbraně, učinilo to tři roky před stanoveným termínem. Oznámil to prezident Vladimir Putin, který to označil za historickou událost a krok k bezpečnějšímu světu. Současně vyjádřil politování, že Spojené státy své závazky v tomto směru nesplnily a termín likvidace svých chemických zbraní už třikrát posunuly. Zdůvodnily to nedostatkem financí, což Putin označil za podivné.