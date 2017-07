Rusko rozšířilo embargo na dovoz vepřového z Česka. Kvůli africkému moru

„Podle současných podkladů od úřadů Ruské federace hodnotíme reakci na výskyt afrického moru prasat u divokých prasat v ČR jako rozšíření dosavadního veterinárního a politického embarga,“ uvedla mluvčí ministerstva Markéta Ježková. Z podstatnějších položek jde zejména o zpracované potravinářské výrobky - uzeniny a konzervy, dále plemenná zvířata a genetický materiál, dodala.

Podle Agrární komory Česko prostřednictvím veterinární správy a vzájemné spolupráci s okolními zeměmi garantuje veškerá nezbytná hygienická a veterinární opatření‎ k pohybu zvířat a produkce z nich plynoucí. „Vzhledem k závažnosti této infekce předpokládám, že tento přístup okolní země pečlivě sledují a vnímají a dokážou vyhodnotit jako preventivně dostatečný,“ uvedl Jiří Felčárek z komory.

Pokud by další země zakázaly dovoz českého vepřového či produktů z něj, nemělo by to přesto výrazný vliv na agrární export. „Národní produkce pokrývá naší spotřebu zhruba z poloviny a objemy vývozu nehrají u této komodity až tak zásadní roli,“ dodal Felčárek.

O zákazu dovozu vepřového začátkem roku 2014 rozhodla ruská veterinární a fytosanitární služba Rosselchoznadzor. Rusko zavedlo zákaz poté, co se objevilo několik případů afrického moru prasat v některých oblastech EU. Odvolávalo se na sanitární a fytosanitární opatření podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO).

WTO ale v srpnu 2016 rozhodla, že Rusko nesplnilo mezinárodní normy, když v roce 2014 zakázalo dovoz prasat a vepřového z EU, a porušilo tak pravidla organizace. Odvolací orgán WTO pak letos v únoru zamítl odvolání Ruska ve sporu s EU ohledně tohoto zákazu dovozu.

Evropská komise v únoru také uvedla, že rozhodnutí WTO potvrdilo, že opatření přijatá Ruskem vůči EU měla málo co společného se skutečnými hygienickými nebo zdravotními riziky.

V roce 2013 činila hodnota exportu vepřového z EU do Ruska kolem 1,4 miliardy eur (38 miliard korun). Rusko se tak v té době na celkovém vývozu vepřového z EU podílelo zhruba jednou čtvrtinou.