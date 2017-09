ŘSD začalo sčítat billboardy. Jen u dálnice D1 je 478 nelegálních poutačů

Kromě dálnice D1 dnes ŘSD sčítalo billboardy i na zbytku dálniční sítě. Zaměřilo se ale primárně na tuto páteřní komunikaci, a proto jsou výsledky z ní k dispozici první. Kompletní soupis všech reklamních zařízení, které jsou v tzv. ochranném pásmu dálnic, chce mít úřad k dispozici do úterního odpoledne.

Vytvoření evidence poutačů, které měli jejich majitelé do dneška odstranit, je prvním krokem k jejich zbourání. Úřady je na své náklady zlikvidují a peníze budou vymáhat po majitelích billboardů, případně majitelů pozemků, na nichž stály. Kolik peněz na to bude třeba, není podle mluvčího známo. Jasné není ani to, na kolik vyjde odstranění jednoho poutače.

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona z roku 2012. Někteří provozovatelé poutače začali odstraňovat, jiní jen reklamní sdělení nahradili státní vlajkou. Tvrdí, že tím změnili charakter ploch, které již nadále nejsou reklamním zařízením tak, jak je definuje zákon. Celkem by podle odhadů mělo zmizet tři tisíce poutačů z 25 tisíc v Česku.

Zatímco na dálnicích má povinnost odstraňovat nepovolené poutače ŘSD, na silnicích první třídy jde o věc krajů a jejich organizací. Nařízení o odstranění billboardů, motivované zvýšením bezpečnosti silničního provozu, se netýká zastavěných území, kde je zároveň nejvíc reklamních ploch.

Reklamní zařízení podle zákona o pozemních komunikacích může zobrazovat nejen klasickou reklamu, tedy sdělení s cílem dosažení zisku, ale může šířit i nekomerční informace, třeba kulturní, politické nebo vzdělávací.

