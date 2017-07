Polovina čínských milionářů zvažuje odchod do zahraničí. Cílem jsou hlavně USA

Polovina čínských milionářů uvažuje, že se přestěhuje do zahraničí, nejčastěji pak zamíří do Spojených států. Důvodem je především vzdělávání a znečištění životního prostředí v Číně. Vyplývá to z průzkumu mezi lidmi s majetkem od 1,5 milionu dolarů, z něhož čerpal server CNN.