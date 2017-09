Po pádu z Karlova mostu zemřel herec Jan Tříska

V noci na dnešek zemřel herec Jan Tříska, řekl webu iDnes.cz herec a režisér Jiří Mádl. Osmdesátiletý Tříska byl od soboty ve vážném stavu v pražské Ústřední vojenské nemocnici poté, co v sobotu spadl z Karlova mostu do Vltavy. Tříska patřil k nejtalentovanějším hercům generace 60. let, po emigraci v 70. letech se prosadil i v Hollywoodu. Po listopadové revoluci v Česku hrál třeba ve Svěrákových filmech Obecná škola a naposledy Po strništi bos.