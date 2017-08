Pizza, burgery, sladké. Rakovina hrozí i hubeným

Pouhé udržování nízké hmotnosti není dostatečnou prevencí rakoviny, pokud jíte nezdravá, vysoce kalorická jídla. Předchozí studie uváděly, že vyšší míra výskytu rakoviny u těch, co si oblíbili stálice řetězců rychlého stravování, pizzu, hranolky, hamburgery nebo cukrovinky, je způsobena obezitou.

Nyní tým amerických vědců vedených profesorkou Cynthií Thomsonovou z University of Arizona zveřejnil překvapivá data, že také ženy, jež netrpí nadváhou, ale jedí stejně nezdravá jídla jako lidi trpící obezitou, mají o deset procent vyšší výskyt rakoviny „související s obezitou“. Tedy rakovinu prsu, tlustého střeva, dělohy, jícnu, pankreatu, ledvin, jater, žlučníku, vaječníků i štítné žlázy.

„Prokázaný účinek u žen s normální hmotností v souvislosti s rizikem rakoviny související s obezitou je nový a v rozporu s naší hypotézou,“ vysvětlila Thomsonová, kterou citoval server sciencedaily.com. Studie byla zveřejněná v odborném časopisu Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

„Toto zjištění naznačuje, že samotné udržování tělesné hmotnosti (v normálu) nemusí chránit před rakovinou související s obezitou,“ dodala.

Pokud si tedy lidé udržují normální body mass index (BMI), ale stejně jedí vysoce kalorická jídla, mohou mít stejné problémy, jako obézní lidé. I když se studie věnovala ženám po menopauze, rizikový faktor pro vyšší výskyt rakoviny po konzumaci vysoce kalorických jídel může platit i pro muže a mladší lidi obecně, ale k tomu musí být uskutečněny další studie.

Na studii profesorky Thomsonové se podílelo 92 295 žen ve věku 50 až 79 let, jež byly sledovány v průměru po dobu 14,6 roku. Celkem onemocnělo rakovinou 9565 žen, nejvíce z nich mělo diagnostikovánu rakovinu prsu, 5565 případů. Na dalším místě byla rakovina tlustého střeva, 1639 případů.

Nejdůležitější na výzkumu je fakt, že konzumace vysokokalorických jídel (DED – dietery energy density), je faktorem, který mohou lidé ovlivnit. Podle posledních výzkumů až třetina všech případů rakoviny je spojená s tím, co člověk během života sní.

„Změny ve výživě, které se zaměří na DED a další preventivní přístupy, jež souvisí s rakovinou spojenou s obezitou, mohou snížit případy rakoviny u žen po menopauze,“ zdůraznila Thomsonová.

Lidé by měli kromě pohybu zvolit správné složení jídelníčku. Zejména hodně zeleniny, ovoce a vlákniny.

Alternativní léčba rakoviny snižuje dožití

V tomto kontextu lze zmínit i další studii, která zdůrazňuje dodržování profesionální léčby, pokud je u člověka diagnostikována rakovina. Část pacientů se upíná k alternativním způsobům léčby (Steve Jobs) a přitom ignorují medicínské postupy.

Tito lidé zemřou na rakovinu dříve, než lidé, kteří alternativní léčbu nevyhledají. Celkem 78 procent lidí, jež se léčí konvenčně, přežije prvních pět let od diagnózy nemoci. U pacientů, jež vyhledají alternativní přístup, je procento dožití pěti let 55 procent, tedy o 23 procentních bodů méně.

U rakoviny prsu je dokonce téměř šestkrát vyšší šance, že přežijete prvních pět let nemoci, když se budete léčit konvenčními způsoby. U rakoviny plic je šance přežití prvních pěti let dvakrát vyšší.

Studii provedli lékaři na Yale University. „Nyní máme důkazy, které naznačují, že alternativní léčba místo prokázané terapie má za následek dřívější úmrtí,“ řekl k tomu vedoucí studie, onkolog a radiolog, Skyler Johnson. Doufá, že se tato informace dostane k co největšímu počtu pacientů.

Jako alternativní léčbu média uvádějí homeopatii, bylinky nebo různé diety, konvenčními metodami jsou chirurgické zákroky, ozařování, chemoterapie a hormonální léčba.

