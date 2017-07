Neřekl jsem všechno. Dalík změnil výpověď v kauze Pandur

Pražský vrchní soud dnes začal znovu projednávat kauzu Marka Dalíka, která souvisí s nákupem obrněných vozů Pandur pro českou armádu. Státní zástupce Jan Kořán navrhuje pro Dalíka trest sedm let vězení a pokutu ve výši 21,9 milionu korun. Obhájce Tomáš Gřivna navrhl vraceni věci k soudu první instance k dalšímu dokazování. Navrhl výslech Dalíka, blízké spolupracovnice Jany Bartošové a exmanželky premiéra Mirka Topolánka Pavly.

V nové výpovědi Dalík přiblížil, jak se k jednáním o pandurech dostal. Uvedl, že proběhla neveřejná jednání se slovenským premiérem Robertem Ficem a jeho poradcem a obchodníkem Miroslavem Výbohem. Ten prý řekl, že urovná problémy s výrobcem pandurů, rakouským Steyrem. Z toho vzešly schůzky se zástupci Steyru, které podle Dalíka organizoval Výboh. Vznikla myšlenka nahradit smlouvu Pavla Musely smlouvou s Výbohem.

„Jednalo se opravdu o té částce, podobné té Muselově. Měl jsem zajišťovat PR, lobbing, měl jsem se na ní částečně podílet. Nicméně, tu částku jsem nikdy nevyřkl, vyřkl ji pan Výboh, já ji jen potvrdil. Nebyla to jednorázová platba. Prvních 6 milionů eur melo být za nový kontrakt a ty další za dvě části kontraktu,“ uvedl Dalík u soudu.

Na dotaz soudce Zelenky, jak si Dalík vysvětluje, že dva svědci jej uvedli jako toho, kdo si o úplatek řekl, Dalík zopakoval, že částku nevyslovil. Z výpovědi dále vyplynulo nové jméno spojky na zbrojaře Muselu, který stál u počátku kontraktu, a to podnikatele Jaroslava Veverky. Podle Dalíka se objevil v jisté části vyjednávání o pandurech.

Veverka se měl prostřednictvím designovaného premiéra Topolánka snažit přimět končícího ministra obrany Karla Kühnla k podpisu první smlouvy na pořízení pandurů, uvedl Dalík.

Žalobce Jan Kořán označil Dalíkovu výpověď za smyšlenky a lži. Podle něj se Dalík snaží mlžit a pozměnit skutkový děj. Účelem změněné výpovědi podle Kořána bylo to, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. „Já jsem přesvědčený o tom, že to není pravda,“ prohlásil Kořán.

„Dalík se nám snaží podsunout, že nešlo o úplatek, ale nové parametry kontraktu. Dotáhl tu verzi do dokonalosti. Proč tedy odmítá otázky obžaloby? Ale máme jasně důkazy, že to byl on, kdo 3 x 6 milionů eur požadoval. Nemám jiný návrh, než jsem měl dopoledne,“ dodal státní zástupce

Dalíkův obhájce Gřivna řekl, že je právem obžalovaného vypovídat tak, jak uzná za vhodné. „Uvedl konkrétní osoby i jejich úlohu. Je těžké akceptovat, že by člověk s takovým vlivem na premiéra šel někoho podvést. Soud by se měl soustředit na další okolnosti, které nastaly, padla celá řada jmen. Navrhuji zrušení rozsudku prvního stupně a další dokazování výslechy svědků, jejichž jména dnes zazněla,“ řekl. Gřivna apeloval na nižší trest.

Bývalý Topolánkův poradce k soudu přišel s pozměněnou sestavou advokátů. Kromě Tomáše Gřivny a Radka Šmerdy nově Dalíka obhajuje bývalý pražský vrchní státní zástupce Vlastimil Rampula, který nahradil jiného známého advokáta Tomáše Sokola.

Dalík si podle trestního spisu řekl v listopadu 2007 na neformální schůzce v pražské restauraci o peníze za to, že ČR bude pokračovat v nákupu pandurů. Po zástupci firmy Steyr, která obrněné vozy dodávala, podle obžaloby požadoval půl miliardy korun. Předstíral, že má vliv na zakázku a také blízký vztah k představitelům české vlády, takže může ovlivnit jejich rozhodování.

Pražský městský soud Dalíka původně potrestal za pomoc nespecifikovanému členu vlády k přijetí úplatku, odvolací vrchní soud však skutek překvalifikoval. Lobbista podle soudců podváděl, když se ze zbrojařů pokusil vylákat peníze. To, že by si na schůzku šel pro úplatek určený pro někoho z vlády, se neprokázalo.

Odvolací senát Dalíkovi o rok zmírnil původní pětileté odnětí svobody. Následně Dalík nastoupil do vězení, z něhož byl po sedmi měsících propuštěn za základě rozhodnutí Nejvyššího soudu. Ten nařídil, aby se podřízený soud znovu zabýval právním hodnocením případu.

