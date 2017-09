Německý prezident Steinmeier přijel na první návštěvu Česka

Zeman pozval Steinmeiera k návštěvě Prahy letos v únoru poté, co byl bývalý německý ministr zahraničí zvolen prezidentem. Český prezident tehdy připomněl, že Česko a Německo si letos připomínají 25 let od podpisu smlouvy o dobrém sousedství a 20 let od podpisu česko-německé deklarace. Uvedl také, že Steinmeierova návštěva by přispěla k důstojnému připomenutí těchto dvou významných výročí.

Šéf hradní diplomacie Rudolf Jindrák označil cestu za „nástupní audienci“ a připomněl, že Steinmeier už byl takto i u dalších sousedů Německa, například ve Francii, Rakousku či v Polsku.

Zatím poslední německou prezidentskou návštěvou v Česku byla cesta Steinmeierova předchůdce Joachima Gaucka, který se v listopadu 2014 zúčastnil na Albertově vzpomínkových akcí u příležitosti 25. výročí sametové revoluce. Gaucka tehdy zasáhlo jedno z vajec, kterými demonstranti házeli po Zemanovi.

Prezident Zeman byl na poslední návštěvě Německa v říjnu 2014. V Lipsku se zúčastnil vzpomínkových akcí k 25. výročí protivládních demonstrací v bývalé Německé demokratické republice, které vyvrcholily pádem Berlínské zdi a následně i zhroucením východoněmeckého komunistického režimu.

