Nejasnosti kolem Bagdádího pokračují. IS zveřejnil další nahrávku

Podle agentury AFP na nahrávce údajný Bagdádí vyzývá svoje spolubojovníky, aby pokračovali v odporu vůči nepřátelům. „Velitelé Islámského státu a jeho vojáci si uvědomili, že k získání Boží milosti a vítězství musí být člověk trpělivý a odolat nevěřícím bez ohledu na jejich aliance,“ citovala agentura ze záznamu. Podle agentury AP nahrávka obsahuje výzvu k pokračování v boji navzdory pádu severoiráckého města Mosul, který irácké síly s americkou podporou obsadily v červenci.

Nahrávka byla zveřejněna uprostřed spekulací o Bagdádího osudu poté, co IS přišel o kontrolu nad většinou území donedávna ovládaných v Iráku a v Sýrii. Smrt Bagdádího, kterého Reuters označil za „nepolapitelného vůdce“, oznámilo naposledy v červnu Rusko a krátce poté ji zopakovala organizace syrských ochránců lidských práv SOHR.

Naposledy počátkem září ale USA vyjádřily nad Bagdádího koncem pochybnosti. USA na Bagdádího hlavu vypsaly odměnu 25 milionů dolarů. K předchozím zprávám o Bagdádího smrti generál Stephen Townsend, který velí operacím proti IS v Iráku a Sýrii, řekl, že mu chybí „přesvědčivý důkaz, informace tajných služeb nebo i jiného zdroje, který by potvrdil Bagdádího smrt“. Podle něj naopak zprávy rozvědek naznačují, že vůdce IS je naživu.

Naposledy byla nahrávka s údajným Bagdádího hlasem zveřejněna loni v listopadu.

