Nedívejte se do výbuchu a nepoužívejte šampon. Na Guamu se šíří letáky s návodem na ochranu před raketami

Obyvatelé Guamu, kde mají Spojené státy námořní a leteckou základnu, se mají v případě útoku rychle uchýlit do betonového úkrytu, pokud možno podzemního. Mají tam zůstat do doby, než dostanou jiný pokyn. Měli by zachovat klid, předem si mohou připravit „pohotovostní balíček“.

„Nedívejte se do záblesku ani výbuchu, může vás oslepit. Zůstaňte ležet a přikryjte si hlavu,“ uvádí se v letáku nazvaném „příprava na bezprostřední raketovou hrozbu“. Leták rovněž poskytuje radu, jak se zbavit radioaktivního spadu. „Je-li to možné, osprchujte se ve velkém množství vody a mýdla, abyste odstranili radioaktivní zamoření,“ praví se v instrukcích. „Nepoužívejte šampón, může vázat radioaktivitu.“

V Praze stále funguje systém protiatomových krytů. S jejich využitím však nikdo nepočítá

Prezident USA Donald Trump ujistil obyvatele Guamu, že jsou navzdory severokorejským hrozbám v bezpečí. „Jsme s vámi na tisíc procent,“ řekl v telefonickém rozhovoru s guamským guvernérem Eddiem Calvem, jehož záznam se objevil na facebooku. Na ostrově ani nebyl vyhlášen stav zvýšeného ohrožení.

Letáky podle AP na ostrově nevyvolaly paniku ani neklid. Někteří lidé se prý začali shánět po izolačních páskách, protože instrukce nabádají k utěsnění mezer u oken a dveří.

