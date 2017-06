Na Vltavu se dostanou větší lodě. Stát investuje 1,3 miliardy do zvednutí mostů

Podjezdná výška na zmíněném úseku Vltavy v současnosti činí jen 4,5 metru. Velká turistická plavidla nebo nákladní lodě z Německa se tak podle deníku dosud dostanou jen na Labe, nebo do Česka vůbec nevplouvají. Chystané úpravy zvýší podjezdnou výšku na sedm metrů. Do budoucna by díky tomu mohly po Vltavě proplouvat i kontejnerové lodě, řekl E15 zástupce ředitele státního Ředitelství vodních cest Jan Bukovský.

Zvýšeny budou muset být hlavně mosty na místních komunikacích, které vedou přes vraňansko-hořínský plavební kanál. Některé mosty budou zvýšeny a některé upraveny na zdvihací. Úpravy čekají také plavební komoru Hořín a rejdy zdymadla na pražské Štvanici. Podle Bukovského již bylo zahájeno stavební řízení a část staveb odstartuje ještě letos.

Většinu nákladů - 85 procent - pokryje dotace z evropského operačního programu Nástroj pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility - CEF).

Přečtěte si také: