Maďarsko posiluje energetickou bezpečnost. Připojí se na Turkish Stream

Projekt navrhlo Rusko před několika lety jako náhradu za nezdařený plán plynovodu South Stream, který měl obcházet Ukrajinu přes Černé moře na Balkán. Jednou z větví plynovodu Turkish Stream má téct ruský plyn do Turecka a druhou do Evropy.





Realizaci projektu Turkish Stream nicméně zbrzdily spory mezi Ruskem a Tureckem. Podle maďarského ministra by plynovod mohl být hotov do konce roku 2019, napsala agentura MTI.