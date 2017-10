Konkurenční boj? Anonymní kampaň pranýřuje senátory za podporu billboardům

„Zvolili jste je do Senátu ČR, aby místo zájmu běžných občanů za jakoukoli cenu bránili roční stamilionové zisky plynoucí do kapes několika málo lidí, ovládajících trh s billboardy? Dejte jim vědět, že z nás blbce dělat nebudou! Že si nemůžou dělat, co se jim zlíbí. Že jsou odpovědní vám, voličům,” zní výzva na webových stránkách kampaně. Na webu i na reklamních plochách v Praze je pak všech 17 senátorů vyobrazeno, na webu včetně jejich profilů a kontaktů.

Podle dřívějšího sdělení společnosti JCDecaux, stojí za kampaní zahraniční zadavatel, jehož jméno firma odmítla zveřejnit. Údajně to měla být společnost HAB Consulting z Floridy.

Pozdější pátrání médií však ukázalo něco jiného. Za kampaní totiž údajně stojí přímo PR oddělení společnosti JCDecaux, respektive společnost Marcus and art, kterou si JCDecaux na PR služby letos na jaře najala. A jednatele společnosti Marcus&Art Miroslava Deneše jmenovalo JCDecaux tiskovým mluvčím dceřiné společnosti Rencar. Právě té společnosti, která je díky svým aktivitám v Dopravním podniku hlavního města Prahy vyšetřována Policií České republiky a čelila několika domovním prohlídkám. A byl to právě Miroslav Deneš, který musel vysvětlovat, proč policie z dceřiné společnosti JCDecaux odnáší pytle plné počítačů.

„Naše společnost pro zadavatele poskytla pouze standardně objednané plochy. Kampaň je standardně objednaná. Informace o zadavatelích reklamy s ohledem na smluvní podmínky nemůžeme zveřejňovat,” řekla serveru Info.cz marketingová manažerka JCDecaux Jana Lysáčková. Odmítla tak, že by za kampaní byl její zaměstnavatel.

Stránka 17zaprodanců.cz a další web billboardovecesko.cz jsou registrovány spolu s webem Miroslava Deneše marcusandart.cz na stejné IP adrese u malého libereckého poskytovatele připojení společnosti, Stable. U všech webů včetně 17zaprodanců je pak uvedena stejná kontaktní adresa, Havlíčkova ulice číslo 13 v Praze 1. To by mohlo nasvědčovat tomu, že existuje napojení kampaně 17zaprodanců na JCDecaux.

„Agentura Marcus&Art s naší společností spolupracuje v oblasti externí komunikace a vztahů s médii,” potvrdila Lysáčková. Podobně se vyjádřil i Deneš. Ten ale pro Info.cz odmítl, že by jeho agentury stály za kampaní 17 zaprodanců. „Se zmiňovanou společností (HAB Consulting) nemáme nic společného. Stejně tak jsme nezaregistrovali zmiňovanou kampaň,” konstatoval Deneš.

JCDecaux je přitom na reklamním trhu konkurentem firmy BigBoard, jíž billboardy u dálnic patřily a nyní proti zákazu protestuje.

