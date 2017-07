Konec přísných opatření. Cestující z Istanbulu a Dubaje do USA mohou na palubu s notebooky

Na přímých letech aerolinek Emirates ze Spojených arabských emirátů do USA si cestující s sebou na palubu mohou opět brát i notebook. Společnost to dnes oznámila s tím, že zrušení zákazu platí okamžitě. Ze zákazu byla již v neděli vyjmuta další letecká společnost ze Spojených arabských emirátů, a to Etihad. Turecká agentura Dogan informovala, že přísný režim byl uvolněn i na letech aerolinek Turkish Airlines.