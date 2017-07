Kdo za to může: Německo se probírá z nepokojů v Hamburku

Hamburský starosta Olaf Scholz vzkázal křesťanským demokratům (CDU), že by si výzvy k jeho rezignaci kvůli nepokojům v ulicích severoněmeckého města během summitu G20 měli lépe rozmyslet. U uplynulém víkendu zasahovaly tisíce policistů s pomocí vodních děl a slzného plynu, aby chránily majetek před násilím protestujících. Stovky z nich přitom byly zraněny.

„Ne, neudělám to,“ řekl sociální demokrat Scholz v neděli večer na dotaz, zda vyslyší výzvy CDU a rezignuje. „Měli jsme pro tu akci 20 tisíc policistů, vše co bylo v Německu k dispozici,“ dodal. Scholz rovněž popřel stížnosti demonstrantů, podle nichž policie používala nadměrnou sílu, a naopak pro ně žádá „dlouhé tresty“.

Reakce na víkendový chaos se podle Deutsche Welle liší. Mnohé překvapilo, jak je možné, že se bohaté přístavní město nechá „ovládnout lůzou“. Jiní se ptají, proč kancléřka Angela Merkelová vybrala za dějiště summitu právě Hamburk, město známé skepticismem k neoliberálním aliancím a odporem k policii v těžké výstroji. Německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera „vůle demonstrantů ničit šokovala a děsila“.

Hvězda summitu G20? Angela Merkelová

Zatímco politická reprezentace napravo od středu volá po přísnějších opatřeních proti podezřelým domácím levicovým extremistům. Scholz a SPD přičítá vinu za většinu vandalství v Hamburku přespolním protestujícím. Ministr spravedlnosti Heiko Maas (SPD) řekl, že víkendové události ukázaly zjevnou potřebu evropské databáze extremistů všeho druhu, která bude přístupná pro všechny členské země. Řada z těch, kteří se zapojili do nepokojů, byly podle Maase neznámé osoby ze zahraničí. Zmíněná databáze by pomohla zamezit jejich vstupu do země.

Opovrženíhodní extremisté

Kriminální chaoti a žádní protivníci G20, to byli aktéři hamburských protestů podle německého ministra vnitra Thomase de Maizièra (CDU). Podle něj neměli násilníci žádnou politickou motivaci, přirovnal je k neonacistům a islamistickým teroristům. Nejde o aktivisty a kritiky G20, jak stále ještě zaznívá z levicového tábora. „Jsou to opovrženíhodní extremisté,“ řekl ministr podle deníku Die Welt.

I on očekává tvrdý postup justice. Zároveň se zastal kancléřky Merkelové ve věci výběru místa konání. I dále se podle něj budou podobné summity konat ve velkých městech. „Cokoli jiného by bylo kapitulací právního státu,“ dodal.

Chaos v ulicích se stal vítanou municí pro opozici. Šéfka poslanců Zelených Simone Peterová volá po komplexním vyhodnocení koncepce policejního nasazení. Chce vědět, jak to, že bylo takovým způsobem zraněno tolik lidí. Dostatečně chráněni podle ní nebyli obyvatelé, novináři ani policisté.

