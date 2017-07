Itálii trápí sucho. Řím zvažuje vodu na příděl

Zákaz čerpání vstoupí v platnost 28. července. „Je to tragédie,“ uvedl Nicola Zingaretti, jenž stojí v čele regionu Lazio. „Pravdou je, že jezero Bracciano příliš výrazně kleslo a hrozí ekologická katastrofa,“ dodal. „Rád bych sem pozval (amerického prezidenta) Donalda Trumpa, aby pochopil, co to znamená nedodržovat klimatické dohody,“ dodal. Spojené státy začátkem června odstoupily od pařížské dohody o klimatu z roku 2015, což vyvolalo takřka bezvýhradně kritické reakce po celém světě.

Společnost Acea, která provozuje římský vodárenský systém, uvedla, že hladiny vody v nádržích zásobujících město dramaticky klesly v důsledku dvouletého období podprůměrných srážek. Situaci navíc podle firmy zhoršila nynější vlna veder.

Acea nicméně rozhodnutí úřadů zastavit čerpání z jezera Bracciano kritizuje a považuje ho za „jednostranné a protiprávní“. „Takovéto drastické omezení přílivu vody do vodárenské sítě hlavního města nás donutí zavést střídavé dodávky, které se dotknou 1,5 milionu Římanů,“ uvedl mluvčí podniku.

Sucho není jediné, co trápí italské úřady:

Zingaretti nicméně upozornil, že jezero Bracciano se na zásobování Říma vodou podílí pouze osmi procenty. Dodal, že společnost Acea měla čas na to, aby nalezla řešení této situace.

Agentura APA připomíná, že vodovodní síť v Itálii, která měří asi 425.000 kilometrů, je velmi zastaralá a podle odhadů expertů by si její modernizace vyžádala pět miliard eur (přes 130 miliard korun). Cestou ke spotřebitelům z potrubí unikne 39 procent vody, v Římě je to dokonce 44 procent.

Mimořádná vedra a sucho sužují nejen Řím a jeho okolí, ale několik měsíců nepršelo i v jiných částech Itálie a hasiči se musejí potýkat s četnými požáry, které letos zničily na 60.000 hektarů lesa. Kvůli požárům v okolí Říma musela být v sobotu na několik hodin uzavřena dálnice A1 spojující sever a střed země, což způsobilo problémy v dopravě.

