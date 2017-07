Islamisté potvrdili Bagdádího smrt, uvedla irácká televize

Irácká televize Súmaríja dnes citovala místní zdroj z provincii Ninive, podle něhož IS oznámil smrt svého lídra v krátkém prohlášení v severoiráckém městě Tall Afar. IS v něm rovněž vyzval své členy, aby pokračovali v boji o udržení zbylých území, která ovládají. IS v předchozích dnech ztratil svou strategickou baštu - město Mosul.

O údajné smrti Bagdádího informovalo už 16. června ruské ministerstvo obrany. Asi týden na to předseda branného a bezpečnostního výboru horní komory ruského parlamentu Viktor Ozerov prohlásil, že Moskva má téměř stoprocentní jistotu, že lídr IS byl zabit při květnovém ruském náletu v Sýrii.

Pro svá tvrzení zatím ale Moskva nepředložila žádné důkazy. Koalice bojující pod vedením USA proti IS před dvěma týdny uvedla, že o smrti Bagdádího informace nemá. Ke smrti lídra IS se zatím nevyjádřila ani propagandistická agentura tohoto hnutí agentura Amak.

Samozvaný Islámský stát ztratil v těchto dnech svou poslední strategickou baštu v Iráku - město Mosul, odkud abú Bakr Bagdádí vyhlásil před třemi roky na dobytých územích v Iráku a Sýrii chalífát.

I dnes ale pokračovaly podle agentury AP sporadické boje na západním okraji Starého města v Mosulu. Agentura Reuters uvedla, že IS se nově podařilo dobýt značnou část dříve již osvobozené vesnice Imám Gharbí na jižním okraji Mosulu.

abú Bakr Bagdádí (45) Islamisté vyhlásili 29. června 2014 na ovládaných územích Iráku a Sýrie chalífát, tedy vládu hlavy muslimské obce, pod názvem IS. Jeho nejvyšším vůdcem se stal právě Bagdádí, který mimo jiné již v roce 2015 prohlásil, že „islám nikdy nebyl náboženstvím míru, ale boje“. Na veřejnosti se Bagdádí objevoval jen velmi zřídka. Patřil k nejhledanějším teroristům světa. USA na jeho dopadení či smrt již v říjnu 2011 vypsaly odměnu deset milionů dolarů (234 milionů korun), kterou loni v prosinci zvýšily na 25 milionů dolarů (587 milionů korun). V médiích se již několikrát objevily zprávy o jeho údajném zranění či úmrtí. V dubnu 2015 íránská média informovala, že Bagdádí byl těžce zraněn při leteckém útoku a nachází se ve stavu klinické smrti. Zpráva o Bagdádího smrti se objevila také loni v červnu. Ruské ministerstvo obrany letos 16. června oznámilo, že Bagdádího zřejmě zabilo ruské letectvo při náletu na poradu vedení IS v květnu u syrského města Rakka, které je místní baštou islamistů. Informace ale nebyla potvrzena. Naposledy Bagdádí oslovil své stoupence z nahrávky loni v listopadu. Vyzval tehdy své příznivce, aby pokračovali v boji proti „bezvěrcům a nechali jejich krev téct proudem“. V minulosti se skrýval v iráckém Mosulu, podle zpráv z letošního března však již mosulské bojiště opustil (nejspíš začátkem letošního roku) a ukrýval se v poušti mezi civilisty. Irácké zdroje uvedly, že v případě Bagdádího smrti bude IS nucen hledat jeho následníka, který ale nebude mít autoritu, jakou měl Bagdádí. Za jeho tajemníka se považuje Ijád Ubajdí, který sloužil v bezpečnostních složkách bývalého iráckého prezidenta Saddáma Husajna. Podle iráckých tajných služeb se abú Bakr Bagdádí narodil jako Ibráhím Avad Ibráhím Badrí 28. července 1971 v Sámaře. Fanoušek fotbalu chtěl být původně advokátem, nevalné výsledky ve škole jej ale na univerzitu nepustily. Poté se také musel kvůli chatrnému zraku vzdát vojenské kariéry. Nakonec vystudoval teologii a na univerzitě v Bagdádu získal doktorát z islámských studií. Poté krátce učil na univerzitě v Tikrítu. Se svou první ženou má dvě dcery a dva syny, jednoho syna má i s druhou manželkou.

