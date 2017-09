Irma je nejdéle trvající hurikán nejvyšší intenzity

Irma podle ní překonala i takzvaný supertajfun Haiyan. Tato bouře v roce 2013 zasáhla Filipíny a trvala 24 hodin. Doprovázel ji vítr o rychlosti 295 kilometrů v hodině, což je stejně jako v případě Irmy.

„Taková síla a taková životnost, to je něco nevídaného, alespoň od začátku satelitní éry před 50 lety,“ řekl agentuře AFP meteorolog Météo France Etienne Kapikian.

Americké Národní středisko pro hurikány (NHC) dnes nicméně oznámilo, že Irma zřejmě ještě před vstupem nad floridskou pevninu o víkendu zeslábne na druhý nejsilnější stupeň.

Miami nařídilo evakuaci, odchází i lidé z Florida Keys

Miami, které je největším městem na jihovýchodě Floridy, a také přilehlý okres Miami-Dade nařídily kvůli blížícímu se hurikánu evakuaci. Opustit své domovy musejí obyvatelé pobřežních oblastí a také ostrovů, jako jsou například Miami Beach nebo Key Biscayne. Miami, které úder živlu očekává v noci na neděli, prozatím zřídilo čtyři nouzová ubytovací střediska. Evakuace byla nařízena i na floridských ostrovech Florida Keys.

Hurikán Irma bičuje Karibik

Povinný odchod z domovů v oblasti Miami se týká i lidí, kteří žijí v mobilních domech či karavanech. Nařízení začíná platit od 07:00 místního času (13:00 SELČ). Úřady rovněž vyzvaly obyvatele zón, na které se evakuace nevztahuje, aby zabezpečili své nemovitosti a aby se připravili na řádění živlu.

„Pokud nebudete dbát na varování a pokud se nepodrobíte nařízené evakuaci, ocitnete se v problémech a já vám nemohu slíbit, že se k vám (s pomocí) dostaneme,“ upozornil obyvatele Carlos Gimenez, který stojí v čele okresu Miami-Dade.

Miami bezplatně uvolnilo k parkování všechny městské garáže s výjimkou radniční. Jedno ze čtyř městských nouzových ubytovacích středisek přijímá i zvířata.

Na Florida Keys nařídily úřady turistům, aby souostroví opustili. Toto opatření následně vyvolalo na silnici, která ostrovy spojuje s pevninou dopravní zácpy. Ze souostroví dosud podle úředních odhadů odešlo nejméně 25 tisíc lidí.

Na obyvatele se Floridy se s varováním obrátil i guvernér Rick Scott. Ten vyzval, aby lidé, kteří žijí v předpokládané trase hurikánu a které úřady k odchodu vyzvaly, aby ihned nařízení splnili. Řekl také, že během dneška sice nečeká nedostatek pohonných hmot u čerpacích stanic, přesto by si motoristé měli natankovat jen tolik, kolik nezbytně potřebují.

Irma zničila i Anguillu

„Anguilla je zcela zničená. S hurikány jsme se už sžili, ale tento se co do síly vymykal,“ řekla rozhlasové stanici BBC Radio 4 místní právnička Josephine Gumbsová-Connerová. Ostrov, kde žije asi 16 tisíc obyvatel, podle ní vypadá jako po výbuchu jaderné pumy.

Dodala, že je zklamaná z pomalé reakce britské vlády. „Na (francouzské části karibského ostrova) Svatý Martin se Francouzi postarali, aby na místě byli vojáci, tak aby pomoc přišla včas a byla účinná. V našem případě se tak nestalo,“ dodala. Se stejnou kritikou přišla také bývalá zástupkyně Británie a EU v Anguille Dorothea Hodgeová.

Podle místních úřadů zahynul na ostrově Anguilla jeden člověk. Duncan v této souvislost mluvil o „nepotvrzených zprávách o řadě úmrtí“.

Ministerstvo zahraničí nedoporučuje cesty do Karibiku a na Floridu

České ministerstvo zahraničních věcí důrazně nedoporučuje do oblasti jezdit a na svých webových stránkách publikovalo upozornění pro cesty do oblasti hurikánu. Všem, kdo plánují cestu do těchto oblastí, nebo se v této lokalitě již nacházejí, doporučují důsledně sledovat internetové stránky amerického Národního centra pro hurikány (NHC).

Podle mluvčí ministerstva Irena Valentové kontaktovaly velvyslanectví ve Washingtonu a honorární konzuly v Miami a Orlandu ve středu desítky lidí. „Většinou to bylo v reakci na rozeslání naší varovné zprávy sms a e-mailu, které jsme posílali,“ dodala mluvčí. Prostřednictvím systému DROZD bylo takto informováno 308 lidí, dodala. Dotazy se podle ní týkaly zejména logistiky, kam z oblasti odjet. Protože letecké spoje v rámci Floridy jsou už vyprodané, ministerstvo podle mluvčí doporučuje preventivní přesun autem co nejdále severozápadním směrem.

I podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže není mnoho šancí dostat lidi do letadel. „Záleží také na tom na kterých ostrovech turisté jsou,“ řekl. Ty cestovní kanceláře, které mohly, podle něj odvezly lidi domů.

