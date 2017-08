Irácké vládní síly údajně ovládly 70 procent Tall Afaru

Irácké vládní jednotky už mají pod kontrolou 70 procent města Tall Afar na severu Iráku. Oznámil to dnes irácký ministr zahraničí Ibráhím Džaafarí na společné tiskové konferenci se svým francouzským protějškem Jeanem-Yvesem Le Drianem a francouzskou ministryní obrany Florence Parlyovou. Tall Afar ovládali od června 2014 členové teroristické organizace Islámský stát (IS). Jde o poslední větší město v Iráku, kde IS drží pozice.