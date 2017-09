Hurikán Irma v Karibiku zeslábl, dál je ale mimořádně nebezpečný. Miami se evakuuje

Na Amerických Panenských ostrovech zůstaly po bouři zničené domy, neprůjezdné silnice a tisíce lidí bez proudu.

Velké obavy panovaly z následků hurikánu na Haiti, které se dosud nevzpamatovalo z dřívějších přírodních katastrof a kde mnozí lidé odmítli ohrožené oblasti v předstihu opustit. Hurikán ale nakonec přešel severně od ostrova Hispaniola a v Dominikánské republice i na Haiti, které se o ostrov dělí, napáchal jen menší škody. Podle dosavadních informací nikdo na ostrově nezahynul. Humanitární organizace ale varovaly před vzedmutým mořem, které by mohlo v pobřežních oblastech způsobit záplavy a kontaminovat studny s pitnou vodou.

Kuba očekává největší problémy spojené s Irmou v noci na sobotu místního času (v sobotu brzy ráno SELČ). Místní úřady nechaly přemístit deset tisíc cizinců, z nichž většina pochází z Kanady, do bezpečnějších oblastí. Přes šest tisíc turistů bylo přepraveno do letoviska Varadero, které se podle předpovědí nachází mimo území přímého vlivu hurikánu.

Zatímco Kuba se na příchod Irmy připravuje, skupina menších ostrovů v souostroví Malé Antily se už pomalu vzpamatovává z ničivého přechodu živlu. Zčásti nebo zcela zdevastované ostrovy, které jsou často pod správou evropských zemí, se obracejí na svět s žádostí o pomoc. Záchranné týmy vyslala Francie, Británie i Nizozemsko. Slyšet je ale mnoho kritických hlasů, podle nichž evropské země s reakcí poněkud zaspaly.

Podle francouzského ministra vnitra Gérarda Collomba zahynulo kvůli hurikánu na ostrově Svatý Bartoloměj a ve francouzské části ostrova Svatý Martin nejméně devět lidí, dalších alespoň sedm osob se pohřešuje. Nejméně jednu oběť už dříve oznámila také nizozemská část Svatého Martina. Z obou částí ostrova úřady hlásí případy rabování.

Irma zabila také jedno dítě na Barbudě, dalšího člověka na Anguille, tři lidi na Portoriku a čtyři na Amerických Panenských ostrovech. Obětí živlu je tak prozatím devatenáct.

Na Floridě jsou v plném proudu přípravy na úder hurikánu, který je tam očekáván v noci na neděli místního času (v neděli ráno SELČ). Školy dnes v tomto americkém státě zůstávají uzavřeny, omezení se od dnešního dne týkají rovněž letecké dopravy. Guvernér Rick Scott nařídil evakuaci půl milionu lidí z pobřežních oblastí. Američtí meteorologové varovali, že dnešek je posledním dnem, kdy je evakuace bezpečná. V sobotu už bude vítr dosahovat příliš vysoké rychlosti na jízdu vozem.

Ředitel americké Federální agentury pro řešení krizových situací (FEMA) Brock Long dnes řekl, že zatím sice není zcela jasné, kudy přesně se Irma přes Spojené státy přežene, už nyní je ale jisté, že část země zcela zpustoší. Obyvatele nicméně ubezpečil, že úřady jsou připravené poskytnout masivní pomoc.

Podle původních předpovědí měla Irma postupovat severně podél pobřeží Floridy, nyní však americké Národní středisko pro hurikány (NHC) očekává, že oko cyklonu projde středem Floridy.

I encourage EVERYONE in the path of #HurricaneIrma to heed the advice and orders of local & state officials! https://t.co/AQmawTpZs0