Hurikán Irma v Karibiku zeslábl, dál je ale mimořádně nebezpečný

Ke zpustošeným ostrovům na severovýchodě Karibiku se blíží další nebezpečný hurikán José.Hurikán Irma si na své cestě Karibikem vyžádal nejméně 24 obětí. Devět mrtvých hlásí Francie z ostrova Svatý Bartoloměj a ze severní části ostrova Svatý Martin. Dva mrtvé zanechal živel na jižní, nizozemské části ostrova. Z obou částí Svatého Martina úřady hlásí případy rabování. Irma zabila i jedno dítě na Barbudě, dalšího člověka na Anguille, tři osoby na Portoriku a po čtyřech na Amerických a Britských Panenských ostrovech.

Ostrovy v severní části Malých Antil jsou zčásti nebo zcela zdevastované. Záchranné týmy vyslala Francie, Británie i Nizozemsko, podle mnohých ale reagovaly příliš pozdě.

Velké obavy panovaly z následků hurikánu na Haiti, které se ještě nevzpamatovalo z dřívějších přírodních katastrof a kde někteří lidé odmítli ohrožené oblasti opustit. Hurikán ale nakonec přešel severně od ostrova Hispaniola a v Dominikánské republice i na Haiti, které se o ostrov dělí, způsobil jen menší škody; podle dosavadních zpráv tu nikdo nezahynul.

Kuba očekává největší problémy spojené s Irmou v noci na sobotu místního času (v sobotu ráno SELČ). Úřady nechaly přemístit deset tisíc cizinců do bezpečnějších míst. V plném proudu jsou přípravy na úder hurikánu i na Floridě, kde se očekává v noci na neděli místního času (v neděli ráno SELČ). Guvernér Rick Scott nařídil evakuaci půl milionu lidí z pobřežních oblastí, stejnému počtu doporučil evakuaci i guvernér Georgie Nathan Deal. Na Floridě by o elektřinu mohly přijít čtyři miliony lidí.

Ředitel americké Federální agentury pro řešení krizových situací (FEMA) Brock Long varoval, že část USA hurikán zcela zpustoší. Obyvatele nicméně ubezpečil, že úřady jsou připravené poskytnout masivní pomoc. Podle původních předpovědí měla Irma postupovat severně podél pobřeží Floridy, nyní však americké Národní středisko pro hurikány (NHC) očekává, že oko cyklonu projde středem poloostrova.

I encourage EVERYONE in the path of #HurricaneIrma to heed the advice and orders of local & state officials! https://t.co/AQmawTpZs0