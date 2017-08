Hurikán Harvey má 31 potvrzených obětí. Média spekulují o dalších sedmi

K obětem patří i šestičlenná rodina Saldivarů z okresu Harris. Dva dospělí a čtyři děti utonuli v dodávce, jíž se snažili odjet před velkou vodou do bezpečí. Dospělí byli osmdesátníci a praprarodiče dětí ve věku od šesti do 16 let. Dodávka se potopila do proudu vody v neděli, těla se našla až nyní.

Jodell Paseková z Houstonu přišla o svého syna, kterého zabil elektrický proud. Varovala spoluobčany, aby nevstupovali do vody, protože může být pod proudem. Pětadvacetiletý Andrew se snažil zkontrolovat dům příbuzné, vstoupil do vody, ale upadl a zachytil se lampy veřejného osvětlení, která byla porouchaná.

Zatímco nejvíce postižený Houston začíná s prohledáváním zatopených domů, města Port Arthur a Beaumont, která leží na východě Texasu, se potýkají stále se stoupající vodou. Port Arthur je obklopen vodou a do tamního evakuačního centra přišly desítky lidí včetně domácích zvířat, mezi nimiž je i jedna opice. „Ano, ta opice nás trochu překvapila, ale snažíme se pomoci,“ řekl manažer centra Jeff Tolliver.

V Beaumontu je přerušená dodávka vody, protože hlavní čerpací stanice je zaplavená a mimo provoz. Ve městě, v němž žije přes 110 tisíc lidí, nefunguje ani druhý zdroj vody.

Obě velká houstonská letiště jsou od středy znovu v provozu, pomalu se obnovuje autobusová a železniční doprava a město Houston znovu začalo zajišťovat odvoz odpadu. Federální agentura pro řešení krizových situací (FEMA) nasadila těžké nákladní vrtulníky, aby dopravila jídlo a vodu k lidem, jež nebylo možné evakuovat.

Později oznámila, že začala přemísťovat postižené z provizorních ubytoven do hotelů. Dostala už 325.000 žádostí o výplatu pomoci a zaplatila 57 milionů dolarů (1,2 miliardy korun). Podle FEMA může žadatel dostat až 10 tisíc dolarů. Šéf agentury Brock Long se vyjádřil také k havárii v chemičce Arkema, odkud jsou hlášeny exploze. Řekl, že látky, které se uvolňují z tamních chemikálií, jsou velmi nebezpečné. Závod i jeho okolí záchranáři evakuovali. Na vyčíslení škod po hurikánu Harvey je podle Longa zatím brzo.

Harvey nejprve v podobě hurikánu a pak tropické bouře přinesl na některých místech přes 120 centimetrů srážek, zasáhl 50 okresů na jihu a v centru státu Texas, tedy oblasti s 300 městy a městečky a 11 miliony obyvatel. Nyní se v podobě tlakové níže přesouvá přes Louisianu dále na sever a na východ.

