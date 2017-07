Evropan a nepostradatelný spojenec. Státníci se rozloučili s Helmutem Kohlem

„Formoval celou generaci,“ řekla na adresu Kohla německá kancléřka Angela Merkelová. „Řada z toho, co je pro nás samozřejmé, je s ním spojena - to, že je východní a západní Evropa sjednocena, že máme společný trh, že nejsou hraniční kontroly mezi státy EU, že má většina z těchto států společnou měnu,“ poznamenala. Kohlovi také poděkovala za šanci, kterou od něj dostala. Bez něj by podle svých slov nikdy nebyla tam, kde je.

„Chtěl stvořit svět, v němž nikdo nedominuje,“ uvedl ve své vzpomínce bývalý americký prezident Bill Clinton, který měl Kohla podle svých slov velmi rád. Za osobního přítele dnes křesťanskodemokratického politika označil viditelně pohnutý šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker.

„Jeho vize daleko překračovala německé hranice a německé zájmy,“ vyjádřil své přesvědčení šéf Evropské rady Donald Tusk. Podle ruského premiéra Dmitrije Medveděva se německý exkancléř vždy zasazoval o Evropu, kterou nebudou dělit hranice nebo nepřátelské ideologie. Francouzský prezident Emmanuel Macron zase Kohla označil za nepostradatelného spojence a přítele Francie.

Vedle těchto řečníků se prvního evropského smutečního obřadu ve Štrasburku zúčastnili třeba také německý prezident Frank-Walter Steinmeier, britská premiérka Theresa Mayová, šéf izraelské vlády Benjamin Netanjahu, maďarský ministerský předseda Viktor Orbán nebo bývalý šéf italské vlády Silvio Berlusconi. Česko zastupoval první místopředseda vlády Richard Brabec.

Cestou do jednacího sálu Evropského parlamentu se politici zapisovali do kondolenční knihy a ukláněli před Kohlovou rakví zahalenou do unijní vlajky. Do středu zcela zaplněného sálu rakev za zvuků smuteční hudby donesli členové armády. Po skončení obřadu a německé a evropské hymně ji zase odnesli, aby se odpoledne mohla vrátit do německého Ludwigshafenu, kde se politik narodil i zemřel. Pohřben Kohl bude v rodinném kruhu na hřbitově ve Speyeru.

Ke zhruba padesátitisícovému Speyeru měl Kohl vždy zvláštní vztah a jako kancléř do tamního císařského dómu zval řadu zahraničních státníků. V roce 1993 do něj zavítal i s tehdejším českým prezidentem Václavem Havlem.

Přípravy posledního rozloučení s Kohlem výrazně zkomplikovaly osobní i politické spory. Šlo v nich například o roli kancléřky Merkelové nebo německého prezidenta Steinmeiera. Kritické debaty se vedly i o rozhodnutí Kohla a vdovy Maike Kohlové-Richterové, že se hlavní smuteční obřad neuskuteční v Německu, ale ve Francii. Ještě vyhrocenější je situace v rodině exkancléře. Jeho starší syn Walter Kohl se dokonce odmítl účastnit pohřbu ve Speyeru na protest proti tomu, že jeho otec nebude pohřben v rodinném hrobě v Ludwigshafenu, kde leží i jeho první žena.

Helmut Kohl, který je považován za jednu z největších politických osobností poválečného Německa, se narodil v roce 1930 a zemřel letos 16. června. V čele spolkové vlády stál mezi lety 1982 a 1998.

Dále čtěte: