Demonstranti chtěli politiky G20 „přivítat v pekle“. Policie je rozehnala vodním dělem

Demonstranti se dnes u hamburského přístavu začali scházet po 16:00 SELČ a k pochodu městem se zhruba 12 000 lidí vydalo kolem 19:00 SELČ. Už po několika minutách je ale zastavila policie, která svůj krok na twitteru zdůvodnila tím, že asi tisícovka osob má zakrytý obličej, což není dovoleno.

„Peklo“ v Hamburku

