Čunek vyhlásí ve Zlínském kraji stav nebezpečí. Kvůli africkému moru

„Jeví se to nezbytným. K vyhlášení dnes dojde. Zásadní věcí je udržet nakažená prasata v nakaženém území a nepustit tam žádná jiná,“ řekl na zastupitelstvu Čunek. Čas vyhlášení stavu nebezpečí neupřesnil.

Kolem ohniska nákazy na Zlínsku by měl vzniknout zhruba 45 kilometrů dlouhý elektrický ohradník. Vytipují se také pole, která nebudou moci zemědělci sklidit. Očekávaný zisk z úrody jim má být proplacen. Divoká prasata v ohnisku nákazy, která neuhynou na africký mor, budou pravděpodobně odchytávána do klecí. Myslivcům by měl být v ohnisku nákazy nadále zakázán odstřel divočáků. Do zamořeného území zřejmě nebudou moci chodit také lidé se psy. Ti by mohli nakažené divočáky vyplašit, což zvyšuje riziko šíření choroby do dalších oblastí.

O vyhlášení mimořádného stavu Čunka po pátečním jednání s odborníky požádal ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Podle Jurečky je za africkým morem lidský faktor. Čtěte více

O africkém moru dále čtěte: