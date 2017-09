Celníci nesouhlasí s verdiktem soudu ohledně FAU. Podají kasační stížnost

„Generální ředitelství cel je přesvědčeno, že u zajišťovacích příkazů byly naplněny zákonné předpoklady pro jejich vydání, a to i ve světle aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu,“ uvedla správa.

Minulý týden v pátek Krajský soud v Ostravě zrušil rozhodnutí celníků o zajišťovacích příkazech pro opavskou firmu FAU za zhruba 340 milionů korun. Celní úřad podle něj neměl důvod pro tak masivní zajištění.

Čí jsou naši? Finanční správa likviduje fungující firmy

FAU vlastní v areálu přerovské firmy Precheza z holdingu Agrofert sklad pohonných hmot. Po zásahu Finanční správy a celníků se FAU dostala loni v říjnu do insolvence, o dva měsíce později ji soud poslal do konkurzu.

Na internetu se na konci srpna objevila nahrávka, na které předseda hnutí ANO a bývalý ministr financí Andrej Babiš o společnosti hovoří. Babiš následně odmítl, že v době svého působení na ministerstvu finanční a celní správu zneužíval a úkoloval. Odmítl to i šéf Finanční správy Martin Janeček, který to označil za „sprosté lži“. Správa naopak uvedla, že měla důvodné podezření z vědomého zapojení FAU do podvodu a že rozkryla rozsáhlý podvodný řetězec, v němž nebyla u firem placena DPH a byl podvodně vylákán nárok na odpočet DPH. Firma FAU podala u soudu 13 žalob na složky státu, o několika včetně páteční již soud rozhodl v její prospěch, dvě žaloby soud ale odmítl, další bude řešit.

