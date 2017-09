Budapešťská univerzita unikne Orbánově zákonu. Pomůže jí New York

K podpisu dohody o setrvání univerzity v Budapešti by mělo dojít v následujících týdnech. Týdeníku Euro to potvrdil rektor Středoevropské univerzity (CEU) Michael Ignatieff na aténském fóru o demokracii, které se právě koná v řecké metropoli pod patronací deníku The New York Times.

Středoevropská univerzita, kterou v roce 1991 založil americký mecenáš maďarského původu George Soros, čelí už několik měsíců tlaku Orbánovy vlády. Ta navrhla nový zákon, který univerzitě prakticky znemožňuje fungování na maďarském území, jelikož vyžaduje, aby každá zahraniční vysoká škola měla kampus nejprve v zemi svého původu.

Rektor Středoevropské univerzity Michael Ignatieff

Jedinou školou, kterou by tento zákon ve svém fungování omezil, by byla právě CEU. Ale guvernér státu New York Andrew Cuomo inicioval letos na jaře jednání se zástupci maďarského ministerstva zahraničí, které nakonec k dohodě svolilo.

Postup maďarské vlády kritizovala v minulosti i administrativa Donalda Trumpa. Orbán přitom Trumpa v loňských amerických volbách podporoval. Americká vláda konstatovala, že Maďarsko ukládá „diskriminační, omezující požadavky na instituce akreditované ve Spojených státech, což ohrožuje akademické svobody a nezávislost”.

