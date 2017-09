Britská policie zadržela druhého muže kvůli útoku v metru. V ulicích jsou stovky vojáků

Za výbuchem podomácku vyrobené nálože, která ve vlaku ve stanici metra Parsons Green zranila 29 lidí, může podle policie být více než jeden pachatel. Policisté proto v sobotu oznámili, že přes dopadení prvního podezřelého pokračují v pátrání. Z taktických důvodů nezveřejnili snímek z bezpečnostní kamery ani neuvedli identitu pachatele.

Oznámení britské policie o zadržení druhého muže:

A second man has been arrested by detectives investigating the terrorist attack at Parsons Green on Friday https://t.co/3fyNA1fh1L