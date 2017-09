Američané vzpomněli tisíce obětí útoků z 11. září 2001

Blízcí téměř 3000 obětí útoku na budovy Světového obchodního střediska (WTC) se dnes zapojili do pietní akce, která se stala smutnou tradicí. S fotografiemi těch, kteří zahynuli v důsledku nárazů unesených letadel do manhattanských mrakodrapů, tiše poslouchali čtení jejich jmen či vzpomínky některých příbuzných.

„Vím, že se na mě sem dolů díváš s velkým, velkým úsměvem na tváři,“ řekl se slzami v očích syn Kevina Jamese Murphyho Connor, jehož čtyřicetiletý otec v osudný den pracoval v jedné z firem ve WTC.

Při útocích na New York a Washington, které provedla teroristická organizace Al-Káida, zahynulo 2977 lidí a 19 únosců. Převážná většina obětí zemřela na Manhattanu, více než stovku mrtvých si vyžádal náraz třetího letadla do budovy amerického ministerstva obrany. Čtvrté unesené letadlo se po souboji únosců s pasažéry zřítilo do neobydlené oblasti státu Pensylvánie.

Na Ground Zero, jak Newyorčané místo útoků na WTC nazvali, stojí dnes nové výškové budovy a v okolí jsou nové hotely a obchodní střediska. Na místě zničených mrakodrapů jsou dvě vodní nádrže, které lemují panely se jmény všech obětí a u nichž se konalo dnešní shromáždění.

Prezident pohrozil teroristům, viceprezident uctil odbojné cestující

Prezident Trump, který před šestnácti lety v době útoků pobýval ve svém nedalekém mrakodrapu Trump Tower a hrůzné scény měl možnost vidět z okna, se dnes k pietnímu aktu poprvé připojil v roli hlavy státu. V minulosti nejednou hovořil o hrdinství zasahujících hasičů a záchranářů, z nichž mnoho během akce položilo své životy.

„Musíme našim nejhorším nepřátelům vzkázat, že před námi nenajdou bezpečné útočiště… Už nebudou útočit na našem území,“ řekl Trump během ceremoniálu v Pentagonu na adresu teroristů. Prezident Američany dlouhodobě ujišťuje, že jeho zásadním cílem je vyhlazení teroristické organizace Islámský stát (IS) a přísnější prevence cest potenciálních radikálů do Spojených států.

Památník u pensylvánského města Shanksville, kde si dnes lidé připomněli oběti čtvrtého letu, navštívil viceprezident Mike Pence. Na tomto místě zahynulo 33 cestujících a sedm členů posádky stroje, v němž se část lidí odmítla vzdát teroristům, kteří patrně zamýšleli navést letoun na některou z dalších významných budov.

