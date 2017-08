Vladimír Bärtl: Češi prezentovali tuzemské špičkové energetické technologie na EXPO Astana

Světová specializovaná výstava EXPO na téma Energie budoucnosti běží v kazašské metropoli a Češi bodují u návštěvníků i tamní vlády. Nedávno byly dva exponáty z českého pavilonu zařazeny tamním ministerstvem energetiky do oficiálního výběru technologií představených na výstavě, které by po skončení EXPO mohly přispět k dalšímu rozvoji Kazachstánu. V rozhovoru pro Euro TV to uvedl náměstek ministra obchodu a průmyslu ČR Vladimír Bärtl.