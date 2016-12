Úplně by stačilo, kdyby byl Senát poloviční. A stejně tak by stačila polovina lidí v Poslanecké sněmovně, říká pro Euro TV Jiří Hlavatý, majitel největší tuzemské textilky Juta. Zredukování či úplné zrušení Senátu by podle Hlavatého přispělo ke kvalitnějšímu fungování parlamentu.