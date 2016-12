Je o mě zájem, říká expremiér Jiří Paroubek v Euro TV

Sociální demokracie by měla podle bývalého premiéra a předsedy ČSSD Jiřího Paroubka přemýšlet o tom, kdo jí může pomoci. Sám Paroubek vyjednává o návratu do strany, případně o kandidatuře do Poslanecké sněmovny. Je v kontaktu se stranickými buňkami v několika krajích. Nejpozději příští rok na jaře chce také v Praze otevřít nové centrum česko-čínského obchodu. Paroubek bude v tomto centru působit jako poradce. Jeho úkolem bude zprostředkování kontaktu mezi českými a čínskými firmami.