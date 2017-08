Dominik Feri: Je důležité, když si vás lidé zapamatují

„Děje se to nezávisle na mé vůli. Je to poznávací znak. Mnoha mladým lidem to přijde jako něco, co prolamuje bariéry. Může to být otevírací otázka: Co ty vlasy? Ty ses neučesal? To je samozřejmě velmi příjemné. Ale nedovedu si představit, že bych na tom stavěl kampaň,” vysvětluje v rozhovoru pro Euro TV Dominik Feri, který kandiduje v Praze na posledním místě kandidátky TOP 09 a stále působí jako radní pro kulturu v Teplicích.

