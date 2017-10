Zůstaňte v Praze! Průvodce týdeníku Euro víkendovou metropolí #76

Signal festival

Od čtvrtka do neděle bude Praha k nepoznání, především ve večerních hodinách. Již popáté se propojí umění a technologie s kouzlem Prahy v rámci Signal festivalu. Stáhněte si aplikaci a užijte si videomappingy a další světelné instalace. Novinkou letošního ročníku je galerijní zóna Signal festivalu, která zahrnuje čtyři veřejnosti málokdy přístupné prostory: Colloredo-Mansfeldský palác, Zrcadlovou kapli Klementina, palác U Stýblů a DUP39. Kostel svaté Ludmily pak bude hrát roli v oslavách pátých narozenin. Každý festivalový večer, vždy od 23 hodin, se na její fasádě znovu odehraje všech pět videomappingů, které pro dominantu Prahy 2 doposud vznikly.

Piáno Libánský

Populární Signal festival rozsvítí Prahu už popáté

Už jste slyšeli o věži? Jde o novou kulturní komnatu nedaleko Nuselského mostu, nekonvenční, experimentální a otevřený kulturní prostor, kde se konají workshopy, koncerty, literární čtení, výstavy nebo besedy. V neděli večer od 18 hodin si zde můžete užít velice intimní ponor do jemných zvukových vibrací, noisových textur i hutných ambientních ploch v imaginativní hudební improvizaci pianisty Jiřího Libánského.

Prague Coffee Festival

Nedělní večer si můžete zpříjemnit imaginativní hudební improvizaci pianisty Jiřího Libánského

Milovníkům a znalcům dobré kávy by o víkendu neměl utéct již šestý ročník Prague Coffee Festivalu, který se tentokrát odehraje v Hybernské 4. V ceně nebudou jen kávy, ale také workshopy a cuppingy, ovšem registrace je nutná předem. Přednášky jsou bez registrace a dozvíte se např. o projektu české kávové farmy v Nikaragui, o moderním espressu, nebo si můžete natrénovat svůj mozek a zlepšit senzorické vnímání.

BYOB Prague

Prague Coffee Festival se odehraje v Hybernské 4

Bring Your Own Beamer je koncept, který před pár lety stvořil vizuální umělec Rafaël Rozendaal. BYOB představuje nejen unikátní výstavu trvající pouze jednu noc. Zároveň je večírkem a stává se místem setkání všech, kteří mají zájem o vizuální umění, sdílení nápadů a kontaktů. Se svými projekty se jej zúčastní přes 30 vizuálních umělců ze všech koutů světa i České republiky. Mimo instalací rozesetých po celém prostoru galerie vás na hlavním pódiu budou čekat audiovizuální představení od slavných Vjs. To vše v The Chemistry Gallery v pátek od 20 hodin.

REM phase

The Chemistry Gallery si připravila výstavu Bring Your Own Beamer

Pro nadšence temných večírků bude ideální sobotní noc v Cross Clubu. Přichází totiž další edice experimental / deep / techno / minimalové noci plné přírodních úkazů i čistě syntetických výjevů a synapsí. Pozvání přijali takoví hudební mágové jako Korridor z Hypnus Records a Terry Whyte z Creepy Finger Records. Podporu dostanou od domácích stálic Ciity, Dash, Chnl, Audiot & Sepap.

Cross Club v sobotu potěší milovníky temných večírků

UP Records Showcase

A kdo nevydrží do soboty, může zavítat do pateční Vlkovy 26 na Žižkově. Příjemný bar se v noci pochlubí přehlídkou Djs z nově vznikajícího labelu UP Records, který zaštiťuje především talentované cizince žijící v Praze, mezi něž patří např. Agustin Alvarez, Bruno Curtis a další. O kvalitní a aktuální hudbu bude jistě postaráno a o výborné koktejly taktéž.

Vlkova 26 představí nový label UP Records

Na další akce se podívejte v Prague-Up kalendáři.