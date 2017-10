Zůstaňte v Praze! Průvodce týdeníku Euro víkendovou metropolí #75

4+4 dny v pohybu

V pátek začíná týdenní 22. ročník festivalu současného umění, který přiváží každý rok aktuální, provokativní a novátorské divadelní a taneční projekty. Zároveň si jako své hlavní centrum vždy vybírá nevyužité či prázdné budovy v centru hlavního města. Letos festival obsadí část Karlínských kasáren s rozsáhlým site specific projektem Místa činu 2017.

Na páteční večer doporučujeme například představení Respectable Thief, které zkoumá nejrůznější stereotypy ovládající západní kulturu, jakož i tradiční pojetí rolí publika a umělce. Uvádí divadlo Archa od 20 hodin.

Fotograf Festival

Novátorské projekty v prázdných budovách

Celý říjen probíhá také Fotograf festival. Ten se letos zaměřuje na přechod z analogového na digitální věk. Čeká vás řada jednotlivých výstav, přednášek a workshopů, které budou zkoumat průniky ve fotografii a současném umění. Asi nejzajímavější a nejdůležitější výstavou je How Deep is the Ocean, How High is the Sky od amerického umělce Trevor Paglena ve Fotograf Gallery, která měla vernisáž ve čtvrtek a pokračuje celý měsíc. Autor ve své sólové výstavě zkoumá témata jako hromadné sledování, globální sběr osobních dat či etiku válečných konfliktů dálkově řízených drony. V pátek je otevřeno do 19 hodin, v sobotu od 13 do 19 hodin.

Pozitivní večírek v Crossu

Výstavy, přednášky a workshopy, zaměřené na průnik fotografie a současného umění

Kdo si chce o víkendu zatancovat a užít kvalitní hudbu, ten by neměl chybět na sobotním večírku v Cross Clubu. Jako hosti se představí S.A.M. (Oscillat Music/FR) a A:LEX (Leap records/AT) nebo Benoit B (Banlieue Records, VERSATILE). Podpoří domácí djs jako Yacube, Eddie Mur, Alex Neivel nebo dMIT.RY.

Božský Sorrentino v retrospektivě

Tanec a kvalitní hudba v Crossu

Od pátku do středy proběhne v kině Světozor historicky první česká kompletní retrospektiva italského režiséra Paola Sorrentina. Budou se promítat filmy jako Přebytečný člověk (2001), Následky lásky (2004), Rodinný přítel (2006), Božský (2008), Tady to musí být (2011), Velká nádhera (2013) nebo Mládí (2015). Sorrentino je největší formální virtuóz mezi současnými italskými filmaři a zároveň je typ režiséra-vizionáře, který je jedněmi oslavován jako objevitel skutečné životní esence a krásy a druhými zpochybňován coby sebestředný manýrista často zaměňující hloubku za velikášství a povrchní úžas.

Festival Karla Zemana

Formální virtuóz ve Světozoru

V sobotu od 10 do 19 hodin můžete oslavit první narozeniny muzea na celodenním festivalu, který bude přehlídkou díla a tvorby Karla Zemana. Na velkém plátně uvidíte nejvýznamnější filmy Karla Zemana, vyzkoušíte si různé techniky animace a mnoho dalších aktivit, jako je například výroba z filmových pásů.

Vrtbovská zahrada

Promítání, techniky animace nebo výroba filmových pásů v muzeu

Neděle by měla být poklidná a přesně takový tip máme i pro vás. Od 10.30 se můžete připojit ke komentované procházce Vrtbovskou zahradou a jejím okolím. Sraz je na Malostranském náměstí u platanu vedle tramvajové zastávky. Jednotné vstupné zahrnuje i vstup do zahrady a platí se na místě. Na vycházku je třeba se předem přihlásit.

Klidná neděle na komentované procházce

