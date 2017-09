Zůstaňte v Praze! Průvodce týdeníku Euro víkendovou metropolí #74

Crossing & Connecting

V pátek dorazte na hudební večírek do holešovického CrossClubu. Bude vás čekat noc plná překvapivých zvuků, světelného designu a performance. Hlavní hvězdou bude Ida Daugaard z Berlína, před ní vás roztančí Sebastian Paiza z Kolumbie, druhou stage obsadí live projekty jako Sky To Speak, Vicena, L´Non a mnoho dalších. Noc se ponese v duchu propojování a objevování nového.

Typltovi vizionáři

Pokud se budete o víkendu toulat Starým Městem, doporučujeme vám udělat odbočku do klidnější části historického centra a zamířit do galerie U Betlémské kaple. Poslední víkend tu můžete shlédnout výstavu Lubomíra Typlta – Vizionáři. Jeho kresby a malby představují figurální motivy ve vztahu k vegetativním životním projevům jako emoce, pohyb, spánek a také se zde objevují lidské postavy v metaforickém světě lidských konstrukcí a produktů. Otevřeno je v sobotu i v neděli od 10 do 18 hodin.

Den architektury v paláci

Zajímavou sobotu si mohou užít malí i velcí ve Veletržním paláci. Slaví se den architektury a galerie připravila bohatý program. Od 14 hodin poběží otevřený workshop na téma prostor a příběh pod vedením Kláry Huškové Smyczkové a Martina Hrubého. V 11 a 15 hodin si nenechte ujít komentovanou prohlídku po pěti patrech s kurátorkou Radomírou Sedlákovou. A v 16.30 proběhne taneční performance v architektuře s Miřenkou Čechovou a Sabinou Bočkovou.

Vetřelci a Volavky na vzduchu

Den architektury vás možná bude provázet po celé Praze. Další poučnou zastávkou může být Tiskárna na vzduchu na začátku Stromovky. V 16.30 tu mají sraz Vetřelci a Volavky, projekt sochaře Pavla Karouse, s kterým se můžete vydat na komentovanou procházku za výtvarnými artefakty z 20. století po areálu Výstaviště. Objevte s ním nadčasové monumentální realizace nejen reálného socialismu.

Mintový market

Jako každou sobotu láká hala č. 13 v Holešovické tržnici na nákupy. Čeká vás pestrý podzimní koktejl lokální módy a designu, dobrého jídla, kávy a nevšedních zážitků okořeněný živou hudbou v podání Love Music djs. Připraven bude také speciální, tematicky laděný doprovodný program.

Král Ubu v Arše

Nedělní večer můžete strávit po všech těch procházkách v pohodlí divadelní sedačky. Přijďte se zasmát a vychutnat si vzestup i pád pokrytce, egoisty a nestoudného blba, který je schopen všeho, jen aby dosáhl svého. Divadelní soubor Husa na provázku uvádí v Arše hru Ubu králem, drzou frašku Alfreda Jarryho, který je považován za praotce surrealismu, absurdního divadla a avantgardy a který ve hře shromáždil „veškerou směšnost světa“. Jak se mu to povedlo a jak aktuální je toto téma, můžete probrat u skleničky při troše štěstí i s herci v divadelním baru po představení.

